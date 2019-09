Manchester City - Aymeric Laporte absent 5 à 6 mois

Présent en conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola a annoncé que son défenseur Aymeric Laporte devrait manquer 5 à 6 mois de compétition.

Gravement blessé et évacué sur civière le 31 août dernier après être entré en collision avec Adam Webster, durant la première période d'un match de face à , le Français Aymeric Laporte s'apprête à manquer plusieurs mois de compétition.



Contraint de renoncer au rassemblement de l'Equipe de France pour prendre part aux rencontres face à l'Albanie (4-1) et Andorre (3-0), le défenseur central de ne connaissait toutefois pas encore la durée exacte de son indisponibilité, lui qui avait été envoyé par son club à Barcelone afin de voir un chirurgien et décider du meilleur traitement à suivre pour soigner son genou.

Pas de retour avant janvier ou février selon Guardiola

Ce vendredi, c'est son entraîneur en la personne de Pep Guardiola, présent en conférence de presse, qui s'est chargé d'alerter les médias présents sur la gravité de la blessure de son protégé. Et les nouvelles ne sont pas bonnes, puisque selon l'ancien coach du Barça, Aymeric Laporte ne reviendra pas avant le mois de février, et devrait donc manquer au minimum cinq à six mois de compétition...

Blessé au genou, l'ancien joueur de Bilbao aux deux titres de champions d' à son palmarès voit ainsi ses chances d'être convoqué pour l' diminuer, lui qui avait été appelé à deux reprises par Didier Deschamps avec les Bleus sans jamais honorer sa première sélection.