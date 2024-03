Manchester City - Arsenal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester City et Arsenal s’affrontent dimanche pour le compte de la 30e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

La Premier League a repris ses droits ce weekend après la trêve internationale. A l’instar des autres championnats, le championnat anglais entre également dans son dernier virage avec la 30e journée. Le gros choc de cet épisode de la Premier League oppose ce dimanche, Manchester City (3e, 63pts) à Arsenal (1er, 64pts). Un match entre Citizens et Gunners qui pourrait décider du sort du championnat cette saison.

Manchester City veut récupérer enfin son fauteuil

Champion en titre de Premier League, Manchester City a un peu du mal cette saison à retrouver le fauteuil de leader. La faute surtout aux équipes d’Arsenal et de Liverpool (2e, 64pts) qui opposent une résistance des plus farouches cette saison. Cependant, les Citizens ont là l’occasion ultime de s’adjuger ce fauteuil après avoir manqué de le récupérer face à Liverpool lors de la dernière journée (1-1. En plus, les Sky Blues devraient profiter de ce choc pour préparer la double confrontation à venir contre le Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Toutefois, même s’ils sont à domicile, les hommes de Pep Guardiola sont conscients du changement de dimension d’Arsenal cette saison.

Arsenal a l’occasion de confirmer son changement de dimension

Les Gunners ont vécu un scénario terrible la saison dernière. Leader de Premier League pendant la majeure partie de la saison, Arsenal a fini par perdre le titre dans les dernières journées au profit de Manchester City. Un scénario que les hommes de Mikel Arteta refusent de revivre cette saison malgré le retour en force de Liverpool dans la course au titre. Ayant déjà battu les Citizens lors du match aller (1-0), les Gunners ont l’occasion de se rapprocher du sacre final en récidivant cet exploit ce dimanche. Cependant, Arsenal ne devrait pas faire preuve d’un excès de confiance devant une équipe de Manchester City habituée à ce sprint final depuis plusieurs saisons.

Horaire et lieu du match

Manchester City – Arsenal

30e journée de Premier League

Lieu : Etihad Stadium

A 17h30 française

Les compos probables du match Man City - Arsenal

Man City : Ortega - Lewis, Diaz, Aké, Gvardiol - Rodri, Kovacic - Silva, Foden, Doku, Haaland

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Odegaard, Jorginho, Rice - Vieira, Havertz, Trossard

Sur quelle chaîne suivre le match Man City - Arsenal ?

La rencontre entre Manchester City et Arsenal sera à suivre ce dimanche 31 mars 2024 à partir de 17h30 sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.