Mikel Arteta n'aura pas de meilleure opportunité de freiner le Manchester City de Guardiola

Les Gunners pourraient faire un pas important dans la course au titre s'ils arrivent à dominer un Manchester City en proie à des blessures.

Arsenal est en feu. Après avoir pris le maximum de points lors de ses huit derniers matches, marqué 33 buts et n'en avoir encaissé que quatre, l'équipe de Mikel Arteta est de loin l'équipe la plus en forme de la Premier League.

Les Gunners se rendront donc à Manchester City dimanche en pleine confiance pour tenter de conforter leurs chances de décrocher leur premier titre depuis 2004. Ce qu'ils n'ont pas su faire la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées à l'Etihad Stadium. Après une série de trois nuls consécutifs, Arsenal a subi une humiliante défaite 4-1 à l'extérieur face à l'équipe de Pep Guardiola la saison dernière, un choc psychologique dont les Londoniens ont mis du temps à se remettre.

L'expérience et la profondeur du banc de City lui ont permis de remporter son cinquième titre sous la houlette de Guardiola. Arsenal a toutefois su rebondir et occupe à nouveau la première place du classement à l'approche de la fin de la saison, tandis que Liverpool est deuxième à la différence de buts et City est derrière avec un point de moins.

L'article continue ci-dessous

L'enjeu ne peut être plus important et, cette fois, Arteta n'aura pas d'excuses valables si Arsenal échoue, surtout après une trêve internationale mouvementée qui a considérablement affaibli les champions d'Angleterre en titre.