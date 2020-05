Manchester City a tout ce qu'il faut pour gagner la Ligue des champions selon Mahrez

L'ailier des Citizens croit en une victoire du double champion d'Angleterre en titre sur la scène européenne après la reprise.

Riyad Mahrez estime que tout est en place pour que remporte la cette saison. La pandémie de Covid-19 a entraîné l'arrêt du football en Europe en mars, mais on espère que la compétition pourra reprendre en août.

Manchester City a de fortes chances d'atteindre les quarts de finale de la compétition après sa victoire 2-1 à l'extérieur contre le en février dernier, lors du huitième de finale aller, et Mahrez affirme qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas soulever le trophée pour la première fois dans l'histoire du club.

"Je pense que c'est le bon moment pour gagner la Ligue des champions, a déclaré le jeune homme de 29 ans. Nous avons l'équipe, nous avons l'entraîneur, nous avons tout, donc c'est un bon moment.

"Je ne sais pas si nous sommes les meilleurs, mais nous sommes assez bons pour la gagner. La Ligue des champions est difficile, tout le monde veut la gagner, donc ce sera une grande bataille."

Pep Guardiola a minimisé les chances de son équipe de remporter la compétition, en insistant sur le fait qu'elle est difficile sans l'expérience de poids lourds européens tels que ses anciens clubs du et du Barcelone. Mais Mahrez a été un vainqueur en série l'année dernière, ayant remporté trois trophées avec City, puis ajouté la en tant que capitaine de l' .

L'ailier a marqué un coup franc spectaculaire à la dernière minute lors de la victoire en demi-finale contre le , le pays remportant le trophée pour la première fois depuis 29 ans.

"Le sentiment était incroyable, a-t-il déclaré. C'était un rêve pour moi et pour mes coéquipiers de la sélection. Rendre mon pays heureux et fier de nous comme nous l'avons fait était incroyable. Je regarde encore [le but] parfois. C'était un grand honneur de marquer ce but et j'étais très fier. Il n'y a pas de mots pour décrire cela.

"Quand vous êtes là dans la compétition, vous ne voyez pas vraiment l'impact, vous faites avec l'équipe. Après, vous savez l'impact et ce que cela signifie pour les peuples arabe et africain. J'essaie juste de faire de mon mieux et de rendre les gens fiers."

Mahrez a repris l'entraînement avec l'équipe première depuis une semaine. La devrait revenir le 17 juin avec la visite d' pour les Skyblues.

"C'était un peu long sans football, mais nous nous sommes adaptés et maintenant nous sommes de retour, donc c'est bien, a-t-il ajouté. Avec la pandémie, nous devions [nous entraîner à la maison et faire des sessions en ligne avec le groupe] et maintenant que nous sommes revenus à l'entraînement, c'est très bien.

"C'était bon de revoir mes coéquipiers et les entraîneurs. C'était bien de s'entraîner avec tout le monde."