Man Utd: Solskjaer reste et va recruter en janvier

Ole Gunnar Solskjaer affirme être là pour du long terme chez les Red Devils et évoque la possibilité de renforcer le club en janvier.

est en mauvaise posture au classement de la (12e) et cela ne risque pas de s'améliorer avec un prochain match face au rival et leader du championnat , un choc auquel Paul Pogba et David De Gea, tous deux blessés, ne participeront pas.

"Toutes les discussions que j’ai eues avec les propriétaires et Ed Woodward (le directeur général, ndlr) étaient sur la base d’un contrat de trois ans. Nous avons planifié sur du long terme. On m’a donné le poste et si tu perds un match ou deux, tu n’attends pas un appel pour être rassuré", a affirmé le coach norvégien à Sky Sports.

Le Norvégion assure "l’argent est là pour renforcer (l’équipe) en janvier ou l’été prochain" et que des joueurs sont d'ores et déjà dans le viseurs des "scouts" mancuniens.

La question est de savoir si Solskjaer survivra jusqu'au mercato d'hiver. En effet, selon différents médias anglais, Massimiliano Allegri aurait été contacté par les dirigeants de Manchester United, après le début de campagne manqué des équipiers de Pogba.