Man Utd - Bruno Fernandes révèle pourquoi il a remercié Cristiano Ronaldo

Le milieu de terrain portugais espère marcher dans les traces de son compatriote, qui a marqué l'histoire des Red Devils au début de sa carrière.

Bruno Fernandes a affirmé que le succès de Cristiano Ronaldo à Manchester lui a donné le "rêve" de rejoindre le club. Il a également révélé avoir remercié son compatriote, qui l'avait félicité après son transfert de cet hiver vers Old Trafford.

CR7 avait quitté le SportingCP en 2003 avant de s'affirmer comme l'un des meilleurs joueurs de la planète au cours de son passage dans le nord de l' . Un maillot avec lequel il a remporté trois titres de champion d'Angleterre et trois , avant de rejoindre le en 2009.

"Je suis fan de Cristiano Ronaldo et c'est un joueur que j'ai toujours suivi, a déclaré Fernandes à Sky Sports après avoir suivi le même chemin. Lorsque Cristiano s'est fait connaître ici à Manchester, il y a passé une bonne partie de son début de carrière et a connu un grand succès.

"C'est pour cela que c'était un rêve pour moi de jouer pour et je suis très heureux d'être ici parce que c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je pense que n'importe quel joueur qui rejoint Manchester United veut tout gagner ; je veux gagner toutes les compétitions que Manchester United peut jouer.

"Je suis un joueur ambitieux qui veut du succès et je veux gagner chaque match dans chaque compétition."

Fernandes a ajouté qu'il remerciait Ronaldo pour cette "référence" de premier plan peu après son arrivée au Théâtre des Rêves : "Je n'ai pas parlé à [Ronaldo] avant de venir, mais je l'ai fait après mon arrivée.

"Je sais que certaines personnes ont demandé à Cristiano ce qu'il pensait de moi et comment j'étais en tant que joueur et que personne. Je sais qu'il a parlé de moi en termes élogieux et m'a donné de bonnes références, alors je lui ai envoyé un message après pour le remercier de ses aimables paroles".

Le Portugais a déjà disputé trois rencontres avec les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, jouant notamment un rôle clé dans la victoire sur la pelouse de Stamford Bridge ce lundi (0-2). Il sera particulièrement attendu pour sa capacité à apporter de la créativité dans une équipe qui en a régulièrement manqué cette saison.

"Je suis une personne très exigeante envers moi-même, je veux toujours plus et faire mieux. C'est pourquoi, peu importe le prix du transfert, je veux continuer à progresser et devenir un meilleur joueur."