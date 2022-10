Man City survole le derby, Guardiola fait la fine bouche

Pep Guardiola n’était pas totalement satisfait malgré la victoire éclatante obtenue dimanche par son équipe contre le rival d’United.

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a fait l'éloge de ses joueurs après leur victoire 6-3 sur Manchester United, avant d'en demander davantage.

Erling Haaland et Phil Foden ont inscrit chacun un triplé lors de cette belle démonstration de force. La partie a longtemps été à sens unique, avant que MU ne se réveille et marque trois buts durant le second acte pour alléger quelque peu la sentence.

« Certains joueurs n’étaient pas bons »

Guardiola a eu des sentiments mitigés au coup de sifflet final de la partie : "C'était vraiment bien [en première mi-temps]. Nous avons marqué quatre buts et nous aurions pu en marquer davantage. Après la mi-temps, c'était plus difficile. C'était une grande victoire, un grand match, tout le monde était heureux dans le stade et nous en profitons contre nos rivaux. C'était un bon après-midi pour nous. Nous pouvons gagner ou perdre mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer. Certains joueurs n'étaient pas bons aujourd'hui, ils doivent s'améliorer".

Guardiola, l’éternel insatisfait, cherche-t-il la perfection chez ses troupes ? Sa réponse : « La perfection n'existe pas, c'est impossible. Mais nous devons essayer de la rechercher. Nous avons bien fait, nous pouvons faire mieux, beaucoup, beaucoup de joueurs ont eu des passes bâclées. Ce n'est pas bon. Nous devons être plus constants. Dans certains domaines, nous n'étions toujours pas bons ».

Guardiola tire son chapeau à Haaland

Le technicien catalan a tout de même distribué quelques bons points. Il a notamment loué Erling Haaland pour sa prestation XXL lors de ce derby: « Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il l'a déjà fait avant ici. Nous essayons toujours de l'aider dans notre environnement. Nous avons ce sentiment incroyable qu'il a toujours l'air affamé et qu'il est si compétitif. Les chiffres sont effrayants, honnêtement ».

Outre son efficacité devant le but, Guardiola a aussi loué Haaland pour son travail collectif : « Il voit 10 joueurs courir sans ballon et faire des efforts les uns pour les autres, alors il veut le faire. Il le visualise, il le voit. C'est pour cela que nous avons du succès ces dernières années. Derrière, il y a l'effort et l'envie de le faire ».