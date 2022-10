Manchester City - Manchester United (6-3), Haaland et City terrassent les Red Devils

Emmenés par un Erling Haaland stratosphérique, les Citizens ont signé un succès historique contre leurs voisins d’United ce dimanche.

Il avait prévenu avant le match. Erling Haaland avait en tête la célébration de Mario Balotelli lors du fameux succès de City contre United en 2011/2012. Le Norvégien espérait à son tour marquer cette affiche de son empreinte. Il l’a fait, avec en prime une autre victoire éclatante des Sky Blues. Une fois de plus, ces derniers ont passé six buts à leurs rivaux régionaux.

Man City a tué le suspense d’entrée

On pensait MU en plein redressement, mais en ce dimanche dominical ils n’ont guère pesé lourd face aux champions d’Angleterre. A la pause, il y avait déjà quatre buts de retard. Une vraie humiliation. La même qu’ils ont vécue face à Brentford en début de saison. Sauf que cette fois ça faisait encore plus même vu l’identité de l’adversaire.

Le calvaire des hommes de Ten Hag a commencé dès la 8e minute de jeu lorsque Phil Foden s’est retrouvé à la conclusion d’une magnifique séquence de passes de son équipe. 1-0, le verrou a sauté et ensuite ce fut une démonstration de force. Haaland a ensuite pris les choses en main, punissant à deux reprises les Red Devils en l’espace de trois minutes (34e et 37e). D’abord d’une reprise de la tête, puis en reprenant d’un tacle au second poteau un centre de Kevin De Bruyne.

Haaland et Foden, le tandem de choc

Le géant norvégien a encore remis à la 64e minute, s’offrant son 3e triplé consécutif à domicile. Les Mancuniens venaient alors tout juste de sauver les apparences par le biais d’Antony (56e). Ils n’étaient cependant pas au bout de leurs peines.

Haaland n’a pas été le seul Citizen à inscrire un hat-trick dans ce 188e derby de Manchester. Phil Foden l’a également imité. Après son ouverture du score, l’ailier anglais a trouvé le chemin des filets à deux autres reprises (44e et 73e), rajoutant ainsi aux malheurs des visiteurs. Et sur ces deux buts, c’est Haaland qui a servi de passeur, faisant apprécier un talent qu’on ne lui connaissait pas forcément.

Martial a limité la casse

Les carottes étaient cuites après ces six buts de City. United a subi une vraie humiliation, et en ces conditions il a eu le mérite de mieux finir la rencontre. Les Red Devils ont même réussi à alléger quelque peu la note en remportant la 2e mi-temps (3-2) avec un doublé de l’entrant français Anthony Martial. Pas sûr cependant que cela suffise pour digérer la déroute face au rival honni.