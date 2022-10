Manchester City - La performance XXL et historique d'Erling Haaland face à Manchester United

Découvrez les chiffres hallucinants d'Erling Haaland après son match stratosphérique contre Manchester United.

Ce dimanche 2 octobre 2022, Manchester City a écrasé Manchester United 6 buts à 3 lors de la 9e journée de Premier League. L'homme du match a été incontestablement Erling Haaland qui a marqué un triplé et délivré deux passes décisives.

Voici en détails les statistiques de l'attaquant norvégien lors de ce match et elles sont époustouflantes.

Haaland a touché 35 ballons lors du match dont 12 dans la surface de Manchester United. Il a tiré six fois au but, à cadré trois fois et a donc marqué trois fois.

Il a gagné cinq duels (dont deux aériens) et créé six occasions.

Bien évidemment, avec une telle performance, Erling Haaland, arrivé cet été à Manchester City, continue de marquer l'histoire de la Premier League, sachant qu'il totalise déjà 14 buts en seulement 8 matches, une première dans l'histoire de la compétition.

Haaland est ainsi devenu à l'issue de ce derby mancunien le premier joueur a inscrire trois triplés de suite à domicile en Premier League. Ses victimes se nomment Crystal Palace (le 27 août), Nottingham Forest (le 31 août) et donc, Manchester United.

Il est également le troisième joueur de l'histoire de City à inscrire un triplé contre Manchester United après Francis Lee en décembre 1970 et Horace Barnes en octobre 1921.

Par ailleurs, son coéquipier Phil Foden a lui aussi marqué un triplé lors de ce match. Et deux triplés lors d'un même match au sein d'une même équipe est un exploit rarissime. C'est seulement la troisième fois que ça arrive en Premier League après Arsenal contre Southampton en mai 2003 (Jermaine Pennant, Robert Pirès) et Leicester contre Southampton en octobre 2019 (Ayoze Pérez et Jamie Vardy).