Man City et l’Atlético déçoivent, le Real se promène… Le résumé de la soirée en Ligue des Champions

Les clubs de Madrid ont connu des fortunes diverses ce mercredi en Ligue des Champions. Pendant que le terrassait le à domicile, l’Atlético, lui, se prenait les pieds dans le tapis face à Leverkusen. a également manqué le coche sur le terrain de l’ Bergame, tandis que a déroulé à Belgrade contre l’Etoile Rouge.

Tandis que le PSG dominant difficilement Bruges à domicile (1-0), le Real Madrid, iui, se baladait lors de la réception du Galatasaray (6-0). Déchainés, les Merengue ont gagné par cinq buts d’écart, dont deux du Français Karim Benzema. Avec ce doublé, le Français est devenu le troisième meilleur buteur de l’histoire du club en Ligue des Champions. Avec ce joli succès, le Real est bien parti pour accompagner les champions de en 8es de finale. Les Merengue peuvent même espérer terminer premiers.

L’ a été moins en réussi que son voisin. L’équipe de Diego Simeone a essuyé son premier faux-pas dans cette compétition en tombant contre Leverkusen (1-2). Les Rojiblancos se sont montrés fébriles en , et ils en ont été punis. Avec ce revers, ils manquent d’assurer leur passage au prochain tour. La Juve, pour sa part, n’a pas failli à sa tâche en dominant le Lokomotiv (2-1).

⏰ RESULTS ⏰



😎 Goals & entertainment on another thrilling night!

👏 Bayern, & Paris through to last 16

😍 Best game tonight?#UCL pic.twitter.com/M1D0GH8kRH