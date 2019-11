Karim Benzema dépasse le total de buts d’Alfredo Di Stefano au Real

Karim Benzema a supplanté l’illustre Alfredo Di Stefano en terme de buts marqués sous le maillot du Real Madrid.

Karim Benzema est entré un peu plus dans l’histoire du ce mercredi soir. À l’occasion du match contre le à Bernabeu (4e journée), l’attaquant français est devenu le troisième meilleur buteur du club en Ligue des Champions (ou Coupe des Champions), et doublé au classement Alfredo Di Stefano.

L’ancien Lyonnais a trouvé la faille à la 45e minute du jeu en convertissant un service de Rodrygo. Et c’était la 49e fois qu’il faisait trembler les filets avec le maillot blanc en Coupe d’Europe. Il a aussi mis le 50e en seconde période. Seuls deux joueurs ont réussi à faire mieux chez les Castillans, à savoir Cristiano Ronaldo et Raùl.

15 - Karim Benzema is the second player to score in 15 consecutive Champions League seasons after Messi. Legend. pic.twitter.com/0Xvqv6N8Cg — OptaJose (@OptaJose) November 6, 2019

Buteur lors de 15 saisons de suite en Ligue des Champions

Outre ce total de buts, Benzema a signé un autre accomplissement. Il en est à 15 saisons consécutives avec au moins une réalisation réussie à chaque fois dans la compétition reine du continent. Le seul à avoir fait mieux est l’Argentin Lionel Messi.

L'article continue ci-dessous

En cumulant avec les buts qu’il a mis avec l’OL en Coupe d’Europe (12, entre 2005 et 2009), l’ancien international français totalise 62 banderilles. Il dépasse d’une unité le Néerlandais Ruud Van Nistelrooy, et n’est plus devancé que par Cristiano Ronaldo (128), Messi (113) et Raul (71).

Pour la petite histoire, le meilleur total de buts de Benzema sur une saison en C1 c’était en 2011/2012. Il avait alors mis sept réalisations en onze rencontres. Mais, il n’a assurément pas besoin d’aller le chercher pour être considéré comme une vraie légende au sein de la Casa Blanca. Il l’est déjà.