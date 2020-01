Malgré les faux pas qui se succèdent, Roberto Moreno ne s'alarme pas

Malgré la nouvelle défaite essuyée par les siens, mardi en Coupe contre l’ASSE, le coach espagnol a préféré positiver.

L’AS s’est nouveau manquée mardi soir, essuyant son troisième revers en quatre matches. Les Monégasques ont dit adieu à la en perdant à domicile face à l’AS Saint-Etienne (0-1). C’est un objectif important de la deuxième partie de la saison qui s'envole. Mais, il en fallait bien plus pour déstabiliser l'imperturbable nouveau coach de l’équipe, Robert Moreno.

Appelé à livrer son analyse après la rencontre, le coach espagnol a cherché à souligné les progrès de ses troupes par rapport à la dernière sortie contre . « On s'est beaucoup améliorés. L'équipe a fait tout ce que je lui ai demandé. C'est difficile, c'est le football, mais l'équipe a eu des occasions. Pour moi, c'était un meilleur match que samedi. Il manquait un peu de profondeur, la finition, et les occasions».

L’ancien patron de la Roja a également mis en avant quelques joueurs pour leur rendement. « Je suis très content des joueurs qui ont été relancés. Jemerson, cela faisait un mois qu'il ne jouait pas, et il a été bien. Je suis aussi content de Badiashile qui était dans le même cas. C'est ce que je pense, vraiment. Maintenant j'ai besoin de gagner un match. C'est une situation normale pour un coach, on doit travailler. »

Monaco doit travailler, mais surtout recommencer à gagner. La formation princière n’a désormais plus que le championnat pour sauver sa saison. Et, n’étant que 13e au classement, elle est mal embarquée pour atteindre le but qu’elle s’est fixée, à savoir jouer l’Europe la saison prochaine.