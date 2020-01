Monaco-ASSE 0-1, Bouanga qualifie les Verts

Un but de Denis Bouanga a suffi au bonheur de l'ASSE face à Monaco ce mardi soir en 8es de finale de Coupe de France.

Face à une équipe de l'ASSE solide et solidaire, l'AS a eu du mal à imposer son jeu dans le premier acte. Ce sont d'ailleurs les Verts qui ont ouvert la marque grâce à Denis Bouanga.

Tout partait d'un contre des visiteurs. Sur son flanc droit, Honorat fonce et offre un centre au second poteau pour le pied gauche victorieux de Bouanga. 1-0, ce sera d'ailleurs le score au repos malgré une domination asémiste marquée en fin de première période.

La seconde période verra plusieurs opportunités des deux côtés du pré. On pense notamment à la bourde de Benjamin Lecomte, qui sur une tentative de Cabaye, laisse passer le cuir qui finit sa course au ras de son montant gauche alors qu'une tête d'Hamouma passait au dessus quelques instants plus tard.

En toute fin de rencontre, les locaux réclamaient un penalty pour un tacle limite de Fofana dans les pieds de Jorge. Mais l'arbitre n'a pas bronché.

Plus rien n'allait d'ailleurs être marqué dans cette partie et Monaco sort de la au stade des 8es de finale.