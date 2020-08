Malang Sarr va signer un contrat de cinq ans à Chelsea alors que plusieurs défenseurs se préparent à partir en prêt

Les Blues sont incroyablement actifs sur le marché avec de multiples revenus possibles avec des joueurs pouvant partir en prêt et définitivement.

a accepté de signer Malang Sarr pour un contrat de cinq ans après l'expiration de son contrat avec Nice, mais devrait immédiatement envoyer l'international français des moins de 21 ans en prêt. Le défenseur central effectuera un examen médical cette semaine avant sa signature dans l'ouest de Londres, ce qui signifie que le , Schalke et des clubs italiens dont le nom n'a pas filtré manqueront le recrutement du défenseur central.

Selon les informations de Goal, avait également suivi Sarr, mais a choisi de ne pas lui proposer de contrat à la fin de son précédent contrat avec Nice. Les Blues pourraient conclure l'arrivée de six recrues estivales d'ici la fin de la semaine, Thiago Silva devant rejoindre Stamford Bridge après avoir quitté le en fin de contrat, quelques jours après leur défaite 1-0 face au en finale de la . Ben Chilwell de a également reçu l'autorisation d'achever un transfert à Stamford Bridge après que des tests médicaux aient apaisé les inquiétudes concernant sa blessure actuelle au talon. Chelsea paiera 50 millions de livres pour l'arrière latéral.

De plus, les Blues ont fait une grande avancée dans les pourparlers pour Kai Havertz du Bayer Leverkusen, l'équipe de Frank Lampard ayant accepté de payer l'intégralité du prix demandé par l'équipe allemande de 100 millions d'euros, bien que les négociations soient toujours en cours concernant le paiement échelonné. Le milieu de terrain offensif coûtera un montant initial de 80 millions d'euros, avec 20 millions d'euros en ajouts liés aux performances de l'équipe, tandis que Hakim Ziyech et Timo Werner ont déjà finalisé leur transfert vers le club de .

Plus d'équipes

Plusieurs jeunes sur le départ en prêt

Avec autant de revenus, Chelsea cherche à faire partir des joueurs avant la nouvelle saison et l' est en pourparlers pour Emerson Palmieri après que les Blues aient fixé un prix demandé de 30 millions d'euros. En outre, une foule de joueurs qui vont être prêtés s'entraînent actuellement avec Lampard à Cobham, mais devraient sceller des déménagements temporaires ailleurs, Marc Guehi devant signer à nouveau avec Swansea City après avoir voyagé pour officialiser ce départ mercredi.

Jake Clarke-Salter semble prêt pour un autre prêt en Championship, avec Derby County, Town, Birmingham City et Sheffield Wednesday montrant un intérêt pour lui. Parallèlement à cela, West Brom pourrait être une autre option alors que Chelsea évaluera quel club serait le meilleur pour son développement après une bonne année à Birmingham la saison dernière. Le défenseur, blessé, Baba Rahman est actuellement en forme et vise un autre prêt. Cependant, un déménagement permanent n'est pas hors de propos dans son cas, les clubs allemands envisageant de lui donner une chance de relancer sa carrière.

L'article continue ci-dessous

Matt Miazga suscite l'intérêt d'une multitude de championnats différents et semble prêt pour un autre prêt, tandis que Nathan Baxter et Dujon Sterling sont également en train de voir des offres arriver. Conor Gallagher et Ethan Ampadu font partie de ceux qui s'entraînent à Cobham sous Lampard dans le but d'impressionner leur manager, mais pourraient bien se retrouver en prêt alors que de nouvelles signatures réduisent l'espace dans l'équipe.

Chelsea est en pourparlers avancés avec l' pour renvoyer Tiemoue Bakayoko en prêt, mais tient à transformer ce mouvement avec une option d'achat en une obligation d'achat d'environ 23 millions d'euros. Pendant ce temps, Rennes souhaite s'attacher les services de Fikayo Tomori sous la forme d'un prêt, traquant toujours le défenseur formé à Chelsea qui a percé la saison dernière.