Chelsea prêt à payer 80 millions pour Havertz, avance sur Chilwell et Thiago Silva

Les Bleus auront peut-être effectué cinq transferts cet été contre la somme d'environ 240 millions d'euros alors qu'ils n'ont pas vendu de joueur.

est en pourparlers avancés avec Kai Havertz du , ayant accepté de payer l'intégralité des 100 millions d'euros demandés, mais avec 20 millions d'euros en plusieurs versements. L'international allemand de 21 ans est sur le point de devenir le transfert le plus cher de l'histoire de Chelsea car il dépassera les 80 millions d'euros versées à l' en 2018 pour Kepa Arrizabalaga.

Kai Havertz a depuis longtemps conclu un accord avec le club de selon lequel il peut être vendu pour le prix demandé de 100 millions d'euros, alors qu'il vise la prochaine étape de sa carrière. Leverkusen voulait l'argent dès le départ, mais avec leur international allemand poussant pour un départ, ils semblent prêts à céder sur de petits détails pour terminer son transfert. Les Londoniens ont finalement dû offrir plus que leur dernière offre, à laquelle il manquait de 20 millions d'euros pour le joueur allemand le plus cher de tous les temps.

Cette décision représente un nouveau message envoyé de la part de Chelsea après la signature du meneur de jeu de l' , Hakim Ziyech, et de l'attaquant du , Timo Werner, pour un coût combiné de 100 millions d'euros. Pendant ce temps, Frank Lampard est également soutenu pour renforcer sa défense avec son objectif principal - Ben Chilwell de - se rapprochant d'un mouvement qui devrait valoir environ 55 millions d'euros.

Le joueur de 23 ans s'est classé parmi les cibles prioritaires du club depuis plusieurs mois et il est actuellement à Londres pour subir d'autres tests sur un talon blessé. Pourtant, malgré la blessure, l'accord devrait être conclu prochainement. Parallèlement à cela, les Blues ont offert au défenseur central du Thiago Silva un contrat d'un an avec une option incluse pour le prolonger de 12 mois supplémentaires.

Une vague de départs à venir

L'intérêt pour l'international brésilien s'est développé rapidement, avec une foule d'autres clubs pour le joueur de 35 ans. Le défenseur, qui fêtera ses 36 ans dans moins d'un mois, a déjà annoncé son départ du Parc des Princes. "C'était mon dernier match à Paris", a-t-il déclaré à RMC Sport. "Je suis triste. Je m'excuse auprès des fans. Je remercie tous les supporters pour leur amour. Je reviendrai, avec un autre rôle, dans ce club que j'adorais. Je veux jouer encore 3-4 ans et participer à la au ".

La signature sans la moindre indemnité de transfert est un signe que les Blues approchent de leurs limites en matière de dépenses de transfert, sans avoir encore vendu de joueurs pour des sommes importantes cet été. Cependant, Chelsea n'avait pas encore réinvesti l'argent payé par le pour signer Eden Hazard pour 97,5 millions d'euros sans compter les bonus, tandis qu'Alvaro Morata a été vendu cet été à l'Atletico Madrid après un prêt d'un an contre la somme de 65 millions d'euros.

Chelsea prévoit également d'autres départs, Michy Batshuayi ayant suscité l'intérêt de parmi de nombreux autres clubs. L'accord pour Tiemoue Bakayoko avec l' continue de progresser avec le club italien visant un prêt avec une option d'achat d'environ 33 millions d'euros pour le milieu de terrain. Les Blues sont prudents quant à l'issue de ce dossier et tentent d'insérer une clause d'obligation d'achat d'environ 22 millions d'euros pour récupérer une partie des 44 millions d'euros qu'ils ont payé pour le signer à .

L'Inter n'a pas encore poussé son intérêt pour Emerson Palmieri, mais les Blues sont prêts à négocier un accord de 28 millions d'euros avec Chilwell qui devrait arriver dans un proche avenir à son poste. Parmi les autres cibles figurent Declan Rice, de , et Ben White, de en défense, tandis que Jan Oblak de l'Atletico Madrid et Andre Onana de l'Ajax sont des options dans les buts. Cela pourrait conduire à la sortie à titre définitif de l'un des défenseurs centraux de Chelsea et du gardien de but, Kepa, après que les Bleus aient encaissé 79 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Chelsea a également signé, Xavier Mbuyamba, en agent libre, après son départ de Barcelone, mais le défenseur de 18 ans rejoindra l'équipe des jeunes.