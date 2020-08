Chelsea vise Malang Sarr, libre de tout contrat

Le jeune défenseur français, libre depuis son départ de Nice, est en négociation avec les Blues, qui pourraient l'envoyer en prêt dans la foulée.

est en pourparlers sur un transfert gratuit de l'international espoir français Malang Sarr, qui a quitté Nice cet été et évalue les offres d'une multitude de clubs.

D'après les informations de Goal, l'accord viserait à envoyer Sarr en prêt, mais les négociations en sont toujours au stade des discussions puisque d'autres clubs italiens et allemands, comme le et Schalke, sont également intéressés par le Niçois avec des conditions avantageuses.

Si les discussions aboutissent avec les représentants de Sarr, Chelea pourraient donc s'offrir six recrues estivales. Hakim Ziyech et Timo Werner ont déjà rejoint les Blues pour une somme totale de plus de 110 millions d'euros et devraient bientôt être rejoints par Kai Havertz (Bayer Leverkusen) et Ben Chilwell (Leicester), en attendant peut-être Thiago Silva.

Plus d'équipes

Alors qu'on attendait un mercato plutôt calme au niveau des dépenses à cause de la crise du coronavirus, Chelsea fait mentir tout le monde puisque les Londoniens pourraient dépenser un total de près de 300 millions d'euros pour toutes ces arrivées. L'achat de ces recrues pourrait être compensé par des départs. Michy Batshuayi, à qui il reste un an de contrat, est proposé un peu partout en tandis qu'Emerson Palmieri ne sera pas retenu en cas d'offres avec l'arrivée prochaine de Chilwell.