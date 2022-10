Majorque-FC Barcelone (0-1) : Lewandowski fait gagner le Barça avec un but somptueux

Grâce à un joli but de Lewandowski, le FC Barcelone s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Majorque lors de la 7e journée de la Liga.

Qui d'autre que Robert Lewandowski pouvait faire gagner le Barça ? Le Polonais s'est encore illustré ce samedi 1er octobre 2022 lors du déplacement du FC Barcelone à l'occasion de la 7e journée de la Liga.

Les stats impressionnantes de Lewandowski

Face à une équipe majorquine regroupée en défense, Lewandowski a inscrit le seul but match à la 20e minute et ce de fort belle manière.

Pénétrant dans la surface, il a feinté un défenseur avant de placer une superbe frappe enroulée.

Grâce à ce but, le Polonais, arrivé cet été au Barça en provenance du Bayern réalise des débuts tonitruants en Liga. Lewandowski est en effet le premier joueur à inscrire 9 buts lors de ses 7 premiers matches dans le championnat espagnol au XXIe siècle.

Lewandowski a d'ailleurs au moins inscrit un lors des six dernières journées et une telle performance n'avait plus été réalisée en Liga depuis Ruud van Nistelrooy lors de la saison 2006-2007. A l'époque, l'attaquant néerlandais, qui portait les couleurs du Real Madrid, avait systématiquement trouvé le chemin des filets de la 31e à la 37e journée.

Le Barça met la pression sur le Real

Hormis le but de Lewandowski, le Barça n'a pas produit une grande performance… Ter Stegen s'est même employé à plusieurs reprises pour préserver l'avantage de son équipe (34e, 86e, 88e) et peut aussi remercier Leao d'avoir manqué le cadre (90e).

Mais cette victoire, même acquise sur le plus petit des écarts, est très précieuse pour les hommes de Xavi. Car avec ce succès, le Barça reprend provisoirement la tête de la Liga avec 19 points juste devant le Real Madrid (18 points).

Des Madrilènes qui joueront ce dimanche à 21h00 face à Osasuna Pampelune au stade Santiago-Bernabéu.