De Bruyne prêt à s'engager à long terme avec Manchester City

Le milieu de terrain belge est ouvert à une prolongation de contrat même si les Citizens risquent d'être exclu de la Ligue des champions.

Kevin De Bruyne est prêt à prolonger son contrat avec si le club réussit à annuler son interdiction de deux ans pour disputer la . Le Tribunal arbitral du sport (TAS) entendra l’appel de la Manchester City contre la sanction de l’UEFA pour «violations graves» des règles du fair-play financier à compter du 8 juin, l’affaire étant répertoriée pour trois jours.

Kevin De Bruyne a admis plus tôt ce mois-ci qu'il pourrait envisager son avenir avec le club anglais si l'interdiction de deux ans de participation à la compétition européenne était maintenue, reconnaissant que deux saisons hors de la plus grande compétition du football européen seraient difficiles à digérer. Mais Manchester City a toujours insisté auprès de ses joueurs qu'ils étaient persuadés que la décision de l'UEFA soit annulée après un appel.

L'international belge a encore trois ans de contrat actuellement, mais des sources affirment qu'il serait disposé à rester plus longtemps car lui et sa jeune famille sont installés à Manchester et qu'il se sent bien chez le champion d' en titre. Kevin De Bruyne, qui a rejoint les Citizens en provenance de Wolfsburg en août 2015 pour un contrat record de 55 millions de livres sterling a signé un nouveau contrat de cinq ans en janvier 2018.

"Deux ans sans l'Europe, ce serait long"

En plus d'avoir un impact majeur sur le terrain, et avec la possibilité toujours en cours de dépasser le record de Thierry Henry en avec 20 passes décisives au cours d'une saison si la campagne en cours reprend après l'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19, l'ancien milieu de terrain de a également acquis une grande influence autour de l'équipe première des Citizens.

Le joueur de 28 ans est un candidat pour succéder à David Silva en tant que nouveau capitaine du club lorsque l'Espagnol va quitter le club après 10 ans à Manchester City. Et il a représenté les Citizens lors des pourparlers de crise entourant l'impact sur le football lors de l'épidémie de coronavirus. Les principaux clubs à travers l'Europe ont été alertés lorsque De Bruyne a déclaré qu'il attendait d'entendre le verdict, mais insiste sur le fait qu'il reste attaché au club.

"J'attends juste", a-t-il déclaré au journal belge HLN. "Le club nous a dit qu'il allait faire appel et qu'il était presque sûr à 100% qu'il avait raison. C'est pourquoi j'attends de voir ce qui va se passer. Je fais confiance à mon équipe. Une fois la déclaration faite, je passerai tout en revue. Deux ans sans football européen, ce serait long. Si c'est un an, je verrai peut-être". Bien qu’une date pour l’appel de Manchester City au TAS, qui ne sera pas ouverte au public, ait été fixée, aucun délai ne peut être fixé quant au temps qu’il faudra au comité pour prendre une décision.

