Maccabi Tel Aviv - Lyon : Le groupe de l'OL avec plusieurs absences majeures

À l’heure d’aborder son déplacement délocalisé en Serbie, l’Olympique Lyonnais doit composer avec une série d’indisponibilités qui rebat considérablement les cartes avant le duel face au Maccabi Tel Aviv. Entre blessures, reprises trop récentes et choix contraints, le club rhodanien avance avec un groupe remanié où certaines opportunités émergent malgré les nombreuses inquiétudes. Une liste qui intrigue autant qu’elle interroge sur la capacité de l’OL à préserver son équilibre défensif.

L’OL décimé avant le Maccabi Tel Aviv

L’OL a officialisé le groupe retenu pour cette affiche de Ligue Europa délocalisée à Backa Topola, avec plusieurs absences majeures. Clinton Mata, blessé à la jambe droite, et Ruben Kluivert, encore touché à la cheville, sont forfaits. Dans cette configuration, l’OL pourrait lancer Téo Barišić, 21 ans, très peu utilisé jusqu’ici et seul défenseur axial de métier encore disponible pour accompagner Moussa Niakhaté. À l’inverse, Nicolas Tagliafico et Tyler Morton réintègrent le groupe après avoir purgé leurs suspensions en Ligue 1, une bouffée d’air pour l’encadrement lyonnais.

Du côté des bonnes nouvelles, l’OL récupère Dominik Greif : le portier, un temps incertain en raison d’une alerte au genou, s’est entraîné normalement et participera au déplacement. En revanche, plusieurs joueurs restent indisponibles : Rachid Ghezzal, blessé et non qualifié, tout comme Orel Mangala, Malick Fofana et Ernest Nuamah, encore en phase de reprise. Enfin, l’OL enregistre une deuxième convocation pour le jeune Adil Hamdani, 16 ans, déjà apparu dimanche en fin de rencontre et de nouveau intégré au groupe professionnel.