L’Olympique Lyonnais pensait sortir du match à Auxerre avec une satisfaction pleine : une défense enfin solide, un clean sheet rassurant et le sentiment d’avoir remis quelques bases en place. Pourtant, derrière cette bouffée d’air, un problème plus sérieux se dresse. Clinton Mata, véritable poumon du secteur défensif, a quitté la pelouse diminué. Les premières remontées du staff n’invitent guère à l’optimisme. Le club retient son souffle à l’approche de Maccabi Tel-Aviv.
Coup dur pour l’OL : vers le forfait d’un cadre contre Maccabi Tel-Aviv
L’OL retrouve une assise défensive, mais les inquiétudes arrivent vite
À Auxerre, Lyon cherchait avant tout un match simple : être solide, gérer les moments chauds et repartir avec un sentiment de contrôle. Mission accomplie sur le papier. Les joueurs de Paulo Fonseca ont tenu, grâce notamment à un Dominik Greif inspiré. Le gardien slovaque a sauvé les siens sur un penalty, puis lors de plusieurs séquences brûlantes.
Auxerre, dernier du classement et en plein doute, a pourtant frôlé l’ouverture du score avant de voir un but annulé. Lyon a donc frôlé la catastrophe, mais a réussi à sortir indemne. Cette rigueur retrouvée rappelle les premières semaines de la saison, lorsque la défense rhodanienne tenait presque tout.
Pour atteindre ce niveau, Fonseca s’appuie énormément sur deux hommes : Moussa Niakhaté et Clinton Mata. Depuis août, ils portent l’arrière-garde lyonnaise sans réellement souffler. Les trêves internationales n’ont rien arrangé, puisque les deux joueurs ont enchaîné plusieurs rencontres avec leurs sélections. Lyon a tenté d’économiser Mata la semaine précédente en le laissant au repos, mais la gestion n’a pas suffi pour le remettre entièrement sur pied.
Clinton Mata, présent mais diminué : une alerte inquiétante
Mata a débuté la rencontre avec une gêne que le staff surveillait depuis deux jours. L’Angolais a serré les dents, animé par son rôle de capitaine et par la nécessité d’aider une équipe en manque de repères. Mais ses limites physiques l’ont rattrapé, et il a quitté le terrain avant le coup de sifflet final.
Après le match, Jorge Maciel a tenu un discours mesuré, mais lourd de sous-entendus. Il a expliqué : « Clinton a commencé le match un peu diminué, comme on s'en doutait depuis deux jours. Il a fait l'effort pour être là, présent. Un vrai capitaine qui a montré l'exemple aux autres. Mais on savait qu'il allait avoir une limite dans son temps de jeu sur le terrain. Mais au niveau clinique, on ne sait pas trop où il en est actuellement. On attend d'avoir des indications médicales pour savoir avec précision ce qu'il s'est passé ».
La déclaration dévoile un constat simple : Lyon a pris un risque calculé, mais l’état du défenseur n’est pas clair. L’incertitude se renforce à mesure que la rencontre européenne approche.
Vers un forfait face à Tel-Aviv ? L’OL retient son souffle
Le danger est réel. Le club n’exclut plus un forfait pour le match de jeudi. Mata occupe un rôle central dans l’équilibre défensif. Son absence poserait un casse-tête à Fonseca, déjà confronté à un calendrier chargé.
Certes, le pari a porté ses fruits à Auxerre, mais le prix à payer pourrait être élevé. Lyon aura besoin de toute son ossature pour affronter Maccabi Tel-Aviv, un adversaire exigeant dans un contexte européen toujours particulier.
Les prochains jours seront décisifs. Mata passera des examens pour éclaircir la situation. Le club espère un feu vert, mais personne ne veut prendre le risque de le « casser » pour le reste de la saison.