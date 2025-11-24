Coup dur pour l’OL : vers le forfait d’un cadre contre Maccabi Tel-Aviv

À Auxerre, Lyon cherchait avant tout un match simple : être solide, gérer les moments chauds et repartir avec un sentiment de contrôle. Mission accomplie sur le papier. Les joueurs de Paulo Fonseca ont tenu, grâce notamment à un Dominik Greif inspiré. Le gardien slovaque a sauvé les siens sur un penalty, puis lors de plusieurs séquences brûlantes.

Auxerre, dernier du classement et en plein doute, a pourtant frôlé l’ouverture du score avant de voir un but annulé. Lyon a donc frôlé la catastrophe, mais a réussi à sortir indemne. Cette rigueur retrouvée rappelle les premières semaines de la saison, lorsque la défense rhodanienne tenait presque tout.

Pour atteindre ce niveau, Fonseca s’appuie énormément sur deux hommes : Moussa Niakhaté et Clinton Mata. Depuis août, ils portent l’arrière-garde lyonnaise sans réellement souffler. Les trêves internationales n’ont rien arrangé, puisque les deux joueurs ont enchaîné plusieurs rencontres avec leurs sélections. Lyon a tenté d’économiser Mata la semaine précédente en le laissant au repos, mais la gestion n’a pas suffi pour le remettre entièrement sur pied.