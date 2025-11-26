Ligue Europa : le choix fort des supporters de l’OL avant le choc contre Maccabi Tel-Aviv

Le contexte européen du Maccabi Tel-Aviv ne ressemble à aucun autre. Pour des raisons qui dépassent le simple cadre sportif, le club israélien a quitté son pays pour disputer ses matchs en Serbie. C’est donc à Backa Topola, un coin reculé, presque collé à la Hongrie et loin des grandes villes serbes, que l’OL s’apprête à entrer en scène.

Le stade de ce village ne compte qu’environ 4 500 sièges. Pourtant, la rencontre attirera environ 500 spectateurs, moitié d’un camp, moitié de l’autre. Une affluence symbolique, mais révélatrice de la réalité de ce déplacement atypique.

L’Olympique Lyonnais, malgré la distance et la complexité logistique, peut compter sur une centaine de supporters prêts à faire le voyage. Le Progrès explique que ces fans ont monté une véritable expédition pour être présents, un effort remarquable pour un match organisé un jeudi soir à 21 heures, dans un endroit aussi éloigné.