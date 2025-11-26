Jeudi soir, l’Olympique Lyonnais jouera un match de Ligue Europa dans un décor surprenant, loin de Tel-Aviv et encore plus loin des standards habituels de la compétition. Le Maccabi, contraint d’évoluer hors de ses frontières, reçoit cette saison en Serbie, dans un petit stade perdu près de la frontière hongroise. Le déplacement semble fou pour beaucoup, mais certains supporters lyonnais ont décidé d’y croire et d’y aller malgré les obstacles. Leur détermination donne un relief particulier à cette rencontre déjà singulière.
Ligue Europa : le choix fort des supporters de l’OL avant le choc contre Maccabi Tel-Aviv
Un match de Ligue Europa dans un cadre inattendu
Le contexte européen du Maccabi Tel-Aviv ne ressemble à aucun autre. Pour des raisons qui dépassent le simple cadre sportif, le club israélien a quitté son pays pour disputer ses matchs en Serbie. C’est donc à Backa Topola, un coin reculé, presque collé à la Hongrie et loin des grandes villes serbes, que l’OL s’apprête à entrer en scène.
Le stade de ce village ne compte qu’environ 4 500 sièges. Pourtant, la rencontre attirera environ 500 spectateurs, moitié d’un camp, moitié de l’autre. Une affluence symbolique, mais révélatrice de la réalité de ce déplacement atypique.
L’Olympique Lyonnais, malgré la distance et la complexité logistique, peut compter sur une centaine de supporters prêts à faire le voyage. Le Progrès explique que ces fans ont monté une véritable expédition pour être présents, un effort remarquable pour un match organisé un jeudi soir à 21 heures, dans un endroit aussi éloigné.
Une expédition compliquée pour tout le monde, les fans se sacrifient
Même pour les services officiels de l’OL, cette rencontre demande une organisation particulière. Les dirigeants lyonnais le reconnaissent : voyager jusqu’à Backa Topola représente un défi que le club n’affronte pas souvent.
Dans les colonnes du quotidien régional, Julien Sokol, team manager de l’OL, ne minimise rien : « C’est un déplacement compliqué à organiser, même si à Bakou l’an dernier, le voyage était plus long avec cinq heures d’avion ». Une phrase qui résume bien le casse-tête logistique de ce rendez-vous.
L’équipe de Paulo Fonseca, de son côté, ne traînera pas sur place. Si tout se passe comme prévu, l’effectif lyonnais quittera la Serbie peu après le coup de sifflet final. L’avion devrait atterrir à Lyon autour de cinq heures du matin, laissant deux journées complètes pour récupérer avant de se tourner vers la réception du FC Nantes, dimanche soir au Groupama Stadium.
Un déplacement qui raconte autre chose
Au-delà des kilomètres avalés par les supporters, ce voyage dit quelque chose de leur fidélité. On peut y voir un geste fort, presque irrationnel, mais révélateur d’un attachement profond au club. Cette centaine de fans, dans un stade minuscule planté au cœur de la Serbie, apportera une touche lyonnaise à une rencontre qui n’a déjà rien de normal.
Pour l’OL, ce genre de match ne ressemble pas aux autres. Entre l’éloignement, le contexte particulier du Maccabi et les contraintes horaires, cette soirée européenne aura un parfum étrange. Reste à savoir si l’équipe saura profiter de cette ambiance atypique pour ramener un résultat positif.