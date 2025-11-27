L’Olympique Lyonnais joue une partie importante de son automne ce jeudi soir. Le club a glissé en championnat, laissé filer des points faciles et perdu son élan européen. La rencontre face au Maccabi Tel-Aviv tombe donc au moment idéal pour souffler un peu, ou du moins pour tenter de reconstruire quelque chose. Le contexte, lui, s’annonce particulier : terrain neutre, adversaire en difficulté, et un OL sous pression après plusieurs semaines de performances brouillonnes. Cette cinquième journée de Ligue Europa pourrait bien décider du ton de la fin d’année lyonnaise.

Un OL à la recherche d’un électrochoc

La formation de Paulo Fonseca traverse une période compliquée. Depuis le succès arraché à Strasbourg (2-1) fin octobre, Lyon peine dans tous les secteurs. Trois buts encaissés contre les deux clubs parisiens, une animation offensive sans idées, et un triste 0-0 contre l’AJ Auxerre, pourtant lanterne rouge de Ligue 1, ont fait gronder les supporters.

En Europe, l’OL tient encore une place correcte dans le classement provisoire, mais la marge s’est réduite. Les Lyonnais campent à trois longueurs seulement de la tête et reçoivent un avertissement sérieux après leur premier revers dans la compétition, à Séville face au Betis (2-0). La mission du soir : stopper l’hémorragie et se rapprocher d’une qualification.

Le Maccabi Tel-Aviv espère un rebond inattendu

En face, le Maccabi Tel-Aviv tente de remettre de l’ordre après une série de coups durs. Avant la pause internationale, les hommes de Zarko Lazetic ont vécu deux soirées très lourdes : une défaite nette contre Aston Villa (2-0) puis une correction historique face au Beitar Jérusalem (6-2).

Cette Ligue Europa ressemble déjà à une pente trop raide. Les Israéliens pointent loin derrière, juste devant Nice, et doivent absolument réussir un sans-faute s’ils comptent entrevoir les barrages. Avec seulement un point au compteur et quatre unités de retard sur la dernière place qualificative, le moindre accident pourrait les condamner à quitter la scène européenne dès décembre.

Maccabi-Lyon : ce match raconte plus qu’un simple résultat

Plus qu’une rencontre de football, ce match raconte un contexte. La délocalisation imposée à cause de la situation en Israël change profondément la donne. Pour l’OL, c’est un test de concentration. Pour Maccabi, c’est un défi pour l’honneur et la dignité.

Le public, l’enceinte, l’atmosphère - tout sera différent. Le club rhodanien l’a bien compris : ce voyage ne ressemble à aucun autre sur la scène européenne cette saison.

Sur quelle chaine suivre le match Maccabi Tel Aviv - Lyon ?

La rencontre entre le Maccabi Tel-Aviv et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce jeudi 27 novembre 2025 à partir de 21h sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Horaire et lieu du match Maccabi Tel Aviv - Lyon

Ligue Europa - Ligue Europa TSC Arena

La rencontre entre le Maccabi Tel-Aviv et Lyon se tiendra ce jeudi, à partir de 21h, à la TSC Arena de Backa Topola en Hongrie.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Maccabi Tel Aviv

En face, le Maccabi Tel-Aviv devrait présenter un effectif largement au complet. Le seul absent notable concerne Mohamed Camara, passé par les Young Boys de Berne et habituellement titulaire dans l’entrejeu, qui ne devrait pas être disponible pour ce rendez-vous européen.

Lyon devra notamment surveiller de près Dor Peretz, particulièrement inspiré depuis le début de la saison avec déjà onze buts inscrits depuis août.

La formation israélienne pourrait s’appuyer sur Daniel Mashpati comme dernier rempart, devant une défense composée de Revivo, Heitor, Shlomo et Asante.

Le milieu devrait être animé par Sissokho et Noy, tandis que la ligne offensive pourrait réunir Varela, Peretz et Davida pour alimenter Madmon, attendu à la pointe de l’attaque.

Infos sur l'équipe de Lyon

L’Olympique Lyonnais aborde ce déplacement sans la moindre marge de manœuvre, et les absences qui se sont accumulées ces dernières semaines n’aident en rien. Le secteur offensif est particulièrement touché : Malick Fofana, véritable dynamiteur du jeu lyonnais, s’est blessé face à Strasbourg et ne devrait pas refaire surface avant un bon moment. Ruben Kluivert, pourtant auteur d’une prestation encourageante contre le PSG, a malheureusement rejoint l’infirmerie dans la foulée.

Orel Mangala et Ernest Nuamah, victimes de pépins la saison dernière, poursuivent leur phase de reprise. Leur retour est considéré comme imminent, mais ils ne seront pas encore de la partie pour ce déplacement européen.

Le coup dur le plus récent concerne Clinton Mata : l’un des rares cadres constants de cet effectif s’est blessé lors du match à Auxerre. Son état inspire l’inquiétude et sa participation reste très incertaine. Au milieu de ce tableau chargé, une petite éclaircie : contrairement au week-end dernier, aucun joueur lyonnais ne sera suspendu, offrant à Paulo Fonseca un éventail de possibilités un peu plus large.

Si l’on se projette sur la composition probable, l’OL pourrait s’articuler autour d’un onze composé de Henrichs Greif dans les cages, protégé par une ligne défensive formée de Nicolás Tagliafico, Moussa Niakhaté, Tanner Tessmann et Ainsley Maitland-Niles.

Au milieu, le duo Merah - Morton serait chargé de la récupération et de la relance, tandis que la ligne de création pourrait être animée par Moreira, Corentin Tolisso et Karabec. En pointe, Martín Satriano tiendrait le rôle de finisseur.

