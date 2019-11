Arsenal-Southampton (2-2) : les Gunners évitent le pire grâce à Lacazette

Mené à deux reprises, Arsenal a pu compter sur un grand Alexandre Lacazette pour éviter un revers gênant (2-2).

Chaque jour qui passe semble fragiliser un peu plus Unai Emery. Ce samedi, son équipe a encore démontré ses fragilités du moment en concédant un match nul qui, de par son scénario, s'apparente presque à une victoire. Ce qui dit tout des dispositions actuelles du club londonien.

En face se présentait , formation qui avait pris 9 pions contre Leicester il y a quelques semaines. Et contre toute attente, ce sont bien les Saints qui ont fait la course en tête dans ce match un peu fou. Ings a débloqué la situation dès la 8ème minute pour les visiteurs (0-1, 8e) avant qu'Alexandre Lacazette ne remette les pendules à l'heure une dizaines de minutes plus tard (1-1, 18e).

Organisée en 3-5-2, l'équipe d'Unai Emery a évidemment tenu le ballon, mais elle ne s'est pas montré assez incisive aux abords de la surface, se contentant de longues séquences de possession stériles, quand ce n'est pas son efficacité qui la faisait flancher. Compact et rudimentaire, Southampton en a profité en reprenant l'avantage à vingt minutes de la fin sur un but de Ward-Prowse (1-2, 71e).

L'article continue ci-dessous

On se dirigeait alors tout droit vers une défaite franchement gênante pour cette équipe d' en panne d'inspiration, mais il était écrit qu'Alexandre Lacazette sorte les Gunners de ce traquenard. Au bout de cet après-midi un peu folle, l'ancien Lyonnais a endossé le costume du saveur pour s'offrir un doublé et arracher le point du match nul (1-1, 90e+6).

Malgré des arrêts de jeu qui ont duré une éternité - neuf minutes (!) - le score en est resté là. Septième, Arsenal continue de faire du surplace.