Lyon - Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

L’Olympique Lyonnais reçoit Toulouse ce dimanche dans un match qui s’annonce crucial pour rester au contact du PSG en tête de la Ligue 1. Toujours en pleine confiance grâce à une série impressionnante, les Gones veulent continuer leur marche en avant, avant la coupure internationale. Le TFC, lui, arrive avec moins de certitudes après plusieurs contre-performances.

L’OL veut garder le rythme face au PSG

Auteur d’un début de saison remarquable, Lyon (2e) s’installe provisoirement en haut du classement. Avec 15 points pris sur 18 possibles après six journées, les hommes de Paulo Fonseca partagent la première place avec le Paris Saint-Germain. Le Groupama Stadium espère donc vivre une nouvelle soirée victorieuse. L’équipe reste sur quatre succès de rang en championnat et en Europe, le tout sans concéder le moindre but.

Les Lyonnais ont dominé Angers et Lille en Ligue 1, tout en affirmant leur solidité sur la scène européenne en venant à bout d’Utrecht et Salzbourg en Ligue Europa. De quoi aborder ce duel contre Toulouse avec de grandes ambitions.

Toulouse cherche à se relancer

De son côté, le TFC connaît un coup d’arrêt. Après deux succès inauguraux, les Violets n’ont plus gagné depuis quatre matchs. Trois défaites et un nul contre Nantes (2-2) ont freiné leur élan. Avec seulement 7 points, Toulouse occupe la onzième place du classement. Carles Martínez Novell espère voir ses joueurs briser cette mauvaise série, même si l’adversaire s’annonce redoutable.

La saison dernière, les confrontations directes avaient été partagées : victoire lyonnaise à Toulouse et nul au Groupama Stadium.

Horaire et lieu du match

OL - Toulouse

7e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 15h française

Les compos probables du match OL - Toulouse

OL : Greif - Maitland Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann - Karabec, Merah, Fofana - Tolisso

Toulouse : Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen - Donnum, Sauer, Francis, Sidibé - Gboho, Magri, Kamanzi

Sur quelle chaîne suivre le match OL - Toulouse ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Toulouse sera à suivre ce dimanche 05 octobre 2025 à partir de 15h sur Ligue 1+, la nouvelle chaîne de la Ligue.