Lyon, Sylvinho : "On n'a pas bien commencé, maintenant il faut prendre des points"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais ne veut pas penser au derby contre l'ASSE, dimanche. Il vise une victoire pour rester en course dans ce groupe.

L'Olympique Lyonnais est en crise. Battus sur sa pelouse contre samedi, les Gones restent sur sept matches sans la moindre victoire toutes compétitions confondues. Après avoir concédé un match nul contre le Zenith lors de la première journée de , l'OL doit réagir et récolter des points dans un groupe très équilibré, et ce même si cela ne s'annonce pas aisé sur la pelouse de Leipzig, deuxième en .

En conférence de presse, Sylvinho a indiqué être uniquement concentré sur le match contre le club allemand en C1 et ne pas penser, pour le moment, au derby contre l'AS Saint-Etienne, dimanche, qui sera capitale : "Je ne pense pas aux prochains matches, je pense au prochain contre Leipzig. C'est sûr, le début de saison n'est pas bon, hormis les deux premiers matchs. On a pris beaucoup de buts dans les fins de matchs. Le match de demain est important. Comme l'a dit Marcelo juste avant moi, on n'a pas bien commencé, mais il faut bien finir. Maintenant, il faut amasser des points".

"Leipzig est une belle équipe à regarder"

"La C1, c'est la C1. Je ne compare pas avec la L1. On a un bon groupe, avec quatre bonnes équipes équilibrées. Les joueurs sont chauds, veulent jouer demain. Mieux on jouera, mieux on sera lancés. Dans l'ensemble, nous avons un groupe intéressant car toutes les équipes sont différentes. À chaque fois, l'équipe à domicile est un peu favorite. C'est le cas pour Leipzig demain. Après, on va tout donner" , a ajouté le Brésilien.

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a écarté la possibilité de jouer avec une défense à trois avec l'absence de Jason Denayer : " Notre capitaine est en effet blessé. Leipzig est une belle équipe à regarder. Ils jouent très haut. Cela fonctionne bien pour eux en championnat. Ils sont physiquement au top. C’est difficile de jouer à trois sans Jason Denayer. On réfléchit. Une défense à trois sera probablement difficile à mettre en place".

L'Olympique Lyonnais de Sylvinho aura fort à faire mercredi soir contre le . Mais dans l'intérêt de l'entraîneur brésilien, seule la victoire pourrait lui donner un peu de répit dans les prochains jours. Les Gones entament une semaine capitale avec ce choc contre le deuxième de et l'AS Saint-Etienne, également en difficulté en , dimanche soir.