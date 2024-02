Lyon - Strasbourg : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg s’affrontent, mardi, pour une place en demi-finales de la Coupe de France. Les dernières infos ici.

En attendant le weekend, qui sera marqué par les matchs de la 24e journée de la Ligue 1, le milieu de semaine ouvrira les portes aux rencontres des quarts de finale de la Coupe de France. En effet, l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Strasbourg lancent les hostilités, ce mardi, en ouverture des quarts de finale de la compétition. Un duel digne du championnat, qui se jouera au Groupama Stadium.

OL - Strasbourg, les Gones pour enchaîner

Métamorphosé depuis le dernier mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais, qui était en perdition au début de la saison, a regagné une totale confiance depuis plusieurs semaines. En très grande forme ces dernières semaines, le club rhodanien est sur une série de cinq victoires toutes compétitions confondues, dont quatre consécutives en championnat de France. Pour arriver en quart de finale, les hommes encadrés par Pierre Sage ont eu raison de l’actuel 5e de Ligue 1, le LOSC (2-1), pour composter leur billet. En cas de victoire ce mardi, Lyon poursuivrait tout doucement sa course vers un potentiel sixième sacre en Coupe de France.

De l’autre côté, le Racing Club de Strasbourg n’est pas à son meilleur niveau. Les capés de Patrick Vieira sont actuellement treizièmes, étant sur une série de quatre défaites consécutives en Ligue 1. Vainqueurs de Le Havre (3-1) en huitièmes de finale de la Coupe, les Strasbourgeois viennent à Lyon pour gagner afin de rêver d’être en course pour ajouter un autre titre aux trois déjà remportés dans la compétition.

Horaire et lieu de match

Lyon – Strasbourg

¼ de finale de Coupe de France

Lieu : Groupama Stadium

A 20h45 française

Les compos probables du match Lyon - Strasbourg

Lyon : Lopes - Maitland-Niles, Caleta-Car, O'Brien, Clinton Mata - Matic, Caqueret, Mangala - Orban, Lacazette, Nuamah

Strasbourg : Bellaarouch – Senaya, Perrin, Sow, Guilbert – Angelo, Sissoko, Mwanga, Diarra – Gameiro, Emegha

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon - Strasbourg

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg sera à suivre ce mardi 27 février 2024 à partir de 20h45 sur BeIN Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN CONNECT.