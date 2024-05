Lyon - Strasbourg : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon et Strasbourg s’affrontent dimanche pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La saison 2023-2024 de Ligue 1 va connaitre enfin son épilogue. La 34e et dernière journée du championnat français aura lieu ce dimanche avec plusieurs rencontres non moins importants. Si le championnat est déjà plié avec le sacre du PSG depuis quelques semaines, nombreuses sont les équipes qui ont un dernier coup à jouer lors de cette ultime journée. C’est notamment le cas de l’Olympique Lyonnais qui sera opposé au RC Strasbourg.

L'OL doit finir le travail

7e de Ligue 1, l’OL (50pts) est en pole position pour une qualification européenne la saison prochaine. Mais le club rhodanien, qui est égalité de points avec Lens (6e, 50pts), est sous la pression de l’OM qui espère lui chiper cette 7e place. Ce qui ne pourrait être possible qu’avec une défaite des Gones contre Strasbourg, dimanche. Les hommes de Pierre Sage doivent alors impérativement s’imposer face aux Alsaciens afin d’assurer leur place en Ligue Europa Conférence. Les signaux sont au vert pour l’OL qui a remporté ses trois derniers matchs en Ligue 1 et aura envie de s’offrir une victoire pour sa dernière rencontre de la saison à domicile. En plus, le match contre Strasbourg devrait permettre aux Gones de préparer la finale de Coupe de France contre le PSG, samedi prochain.

De son côté, Strasbourg n’a plus rien à jouer cette saison. Le club de l’Alsace (13e, 39pts) a déjà validé son maintien dans l’élite depuis plusieurs semaines. Cependant, les Strasbourgeois auront envie de finir sur une bonne note et soigner également leurs statistiques. Les hommes de Patrick Vieira ont perdu trois de leurs cinq dernières rencontres en Ligue 1 (deux victoires) par exemple. Un bilan qui reflète la saison des Alsaciens qui voudront rendre la vie difficile à l’OL, ce dimanche.

Horaire et lieu du match

Lyon – Strasbourg

34e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 21h française

Les compos probables du match Lyon – Strasbourg

Lyon : Lopes - Mata, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Benrahma

Strasbourg : Bellaarouch - Guilbert, Perrin, Sylla - Senaya, Sissoko, Santos, Delaine - Bakwa, Emegha, Sebas

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon – Strasbourg ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg sera à suivre ce dimanche 19 mai 2024 à partir de 21h sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe.