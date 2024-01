Lyon - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

L’Olympique Lyonnais reçoit Rennes, ce vendredi soir, en ouverture de la 19e journée de Ligue 1 de France. Les dernières infos ici.

Après le weekend écoulé marqué par les matchs des 16es de finale de la Coupe de France, la Ligue 1 fait son come-back cette semaine. Ceci avec les rencontres de la 19e journée. Ainsi, le Stade Rennais sera en déplacement au Groupama Stadium, ce soir du vendredi 26 janvier 2024 à partir de 21 heures.

L’OL en quête de rebond, Rennes pour confirmer

Après avoir connu d’énormes difficultés au début du championnat, l’Olympique Lyonnais a fini par se retrouver plus ou moins. Mais ceci après le limogeage de Fabio Grosso, qui était vu comme l’homme de la situation après l’éviction de Laurent Blanc. Nouvel homme fort de la barre technique des Gones, Pierre Sage aura redonné du sourire aux Rhodaniens terminant l’année sur une bonne note avec trois victoires consécutives en Ligue 1.

Mais la reprise du championnat a été douloureuse pour les hommes de Pierre Sage. En effet, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont été battus par Le Havre AC (3-1) lors de la précédente journée. Seizième avec autant de points, une victoire est envisagée par l’OL ce vendredi soir pour se relancer et monter provisoirement à la 12e place devant Montpellier.

De l’autre côté, le Stade Rennais (10e, 22 points) qui se cherche au milieu de tableau de Ligue 1, souhaiterait enchaîner avec la bonne performance après avoir eu raison de l’OGC Nice (2-0) lors de la précédente journée. Auteurs de quatre victoires en autant de sorties toutes compétitions confondues récemment, les hommes de Bruno Génésio pensent clouer le bec aux Gones à domicile.

Horaire et lieu du match

Lyon – Rennes

19e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 21h française

Les compos probables du match Lyon - Rennes

Lyon : Lopes – Adryelson, Lovren, Tagliafico – Mata, Caqueret, Tolisso, Henrique – Fofana, Cherki – Lacazette

Rennes : Gallon – G. Doué, Omari, Belocian, Truffert – Bourigeau, Santamaria, Le Fée, D. Doué – Kalimuendo, Terrier

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon - Rennes

La rencontre entre Lyon et le Stade Rennais sera à suivre ce vendredi 26 janvier 2024 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.