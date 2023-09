Lyon – PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OL et le PSG Lens sont aux prises dans le cadre de la quatrième journée du championnat de France. Les dernières news ici.

Ce dimanche, les rideaux vont tomber sur la quatrième journée de Ligue 1 française après la rencontre, qui opposera l’Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Un match déséquilibré sur le papier vu les dernières sorties des deux équipes en championnat.

Le PSG pour confirmer, Lyon dos au mur

Auteur d’un début de saison des plus compliqués, l’Olympique Lyonnais est très attendu par ses supporters, qui réclament de bonnes performances à leur club de cœur. Mais ça semble difficile pour Laurent Blanc et ses poulains, qui vivent des sorties compliquées en ce début de saison.

En trois sorties en championnat de France cette saison, l’Olympique Lyonnais n’a pas comblé les attentes. L’OL, pour commencer sa saison, se fait battre par le RC Strasbourg (2-1) avant de subir la correction dans son fief de Groupama Stadium avec une défaite humiliante de 1-4 contre Montpellier lors de la deuxième journée. C’est finalement lors de la troisième journée de Ligue 1 que les Gones ont pu arracher leur premier point en accrochant Nice (0-0).

De son côté, le PSG, bien qu’il connaisse un début de saison des moins attendus, fait mieux qu’une entame chaotique. Avec douze recrutements officialisés cet été avec l’arrivée de Randal Kolo Muani en dernière position, le club francilien veut réaliser une saison de ses rêves, avec un trio offensif admiré par l’entraîneur Luis Enrique.

Mais le début de saison ne comble pas trop les attentes, même les Rouge et Bleu entendent mieux faire pour regagner les cœurs des Ultras parisiens. Sinon en trois sorties, le PSG n’a récolté que cinq points. Pour la première sortie, le club champion de France a été contraint au match nul (0-0) contre le FC Lorient au Parc des Princes. La deuxième journée se solde également par un match nul 1-1 à Toulouse avant que les Franciliens ne sortent le grand jeu contre le RC Lens en s’imposant 3-1 lors de la troisième journée.

Horaire et lieu du match

Lyon – PSG

Ligue 1

Groupama Stadium

A 20h45 française

Les équipes probables du Lyon – PSG

Lyon: Lopes - Mata, Diomandé, Caleta-Car, Tagliafico - Tolisso, Lepenant, Maitland-Miles - Nuamah, Baldé, Cherki

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Asensio, Mbappé

Sur quelle chaine suivre le match Lyon – PSG

La rencontre entre l’OL et le PSG sera à suivre ce dimanche 03 septembre 2023 à partir de 20h45 sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.