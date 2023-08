Au Parc des Princes ce samedi, le PSG a décroché sa première victoire de la saison face au RC Lens (3-1) avec un doublé de Kylian Mbappé.

C'était le premier choc de cet exercice 2023-2024 de la Ligue 1. Champion la saison dernière, le PSG avait fort à faire face à son dauphin de la saison dernière, le RC Lens. En quête de sa première victoire en ce début de saison après deux matchs nuls consécutifs en autant de sorties, la formation parisienne a rehaussé son niveau de jeu dans cette rencontre. Pour faire le job, Luis Enrique a sorti d'entrée de jeu ses principaux atouts offensifs, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, titularisés pour la première fois cette saison. Les deux internationaux français accompagnaient sur la ligne offensive Asensio positionné en pointe. En face, Franck Haise a laissé d'entrée sa recrue offensive Elie Wahi sur le banc. Par contre, Angelo Fulgini faisait partie des Artésiens qui ont entamé la rencontre.

Paris éblouissant

Comme on pouvait s'y attendre, les parisiens étaient ultra agressifs en début de match avec un bloc haut qui dérangeait les sorties de balle du RC Lens. Les protégés de Luis Enrique ont également monopolisé le ballon avec de longues séquences de possession de balles. Les accélérations de Mbappé et de Dembelé sont remarquables en première période mais la défense très regroupée du RC Lens repousse les situations offensives du PSG. La domination territoriale des parisiens va être récompensée peu avant la mi-temps . Sur une frappe supersonique, Asensio ouvre le score (1-0, 45 e).

Le gala Mbappé

À court d'idées, le RC Lens va subir énormément en seconde période. Avec un jeu beaucoup plus fluide basé sur les transitions rapides vers l'avant et des combinaisons dans les petits espaces, le PSG va creuser l'écart grâce à son prodige Kylian Mbappé. Sur une frappe soudaine, l'international français va inscrire le second but de son équipe, son deuxième de la saison ( 2-0, 52e).

L'article continue ci-dessous

En fin de partie, le Bondynois va conclure la prestation lumineuse de son club par un doublé (3-0, 90 e). En fin de match, Skriniar marque contre son camp et permet au RC Lens de sauver l’honneur.

Le PSG s'offre sa première victoire de la saison contre une formation lensoise en manque d'arguments.