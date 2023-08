Toulouse-PSG (1-1) : Paris accroché à nouveau

Le PSG a concédé son deuxième match nul en autant de sortie en Ligue 1 samedi contre Toulouse (1-1).

Contraint au partage des points par Lorient (1-1) lors de la première journée, le PSG n'a pas pu faire mieux ce samedi. En déplacement au Stadium pour affronter Toulouse, la formation parisienne a été accrochée par un Téfécé ultra motivé.

Paris inéfficace

Comme lors de la journée précédente, Luis Enrique a aligné un trio offensif inédit composé de Gonçalo Ramos, Lee et de Vitinha pour commencer. Dominateur en début de match avec un jeu rythmé et cadencé, Paris ne parvient pas à faire la différence. La faute à un bloc bas de Toulouse assez structuré. Entre les séquences de conservation de ballon, les mouvements et les accélérations, Paris est dans la maîtrise mais ne parvient pas à sauter le verrou en face. La bande à Luis Enrique intensifie la pression mais ne trouve pas la solution car les espaces sont assez réduits dans la ligne défensive adverse.

Mbappé buteur pour sa première

Sous pression, Luis Enrique fait entrer Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en seconde période pour faire sauter le verrou.

Il n'a fallu que 10 minutes à Kylian Mbappé pour débloquer ce Toulouse - PSG. Bénéficiant d'un penalty, Le Français prend à contrepied Guillaume Restes et donne l'avantage à son équipe. (0-1, 62 ème).

Paris écoeuré

Pendant longtemps, Mbappé a cru être le sauveur de son club mais c'est sans compter sur la détermination des joueurs toulousains qui ont cru jusqu'au bout.

Alors qu'on s'achemine vers une première victoire du PSG cette saison, Hakimi marche sur le talon d'Aboukhlal qui en perd sa chaussure dans la surface parisienne ! Thomas Leonard se saisit de la chaussure pour justifier son coup de sifflet. L'arbitre siffle un penalty qui sera transformé par l'international marocain Aboukhlal (1-1, 87 ème minute).

Le Téfécé revient ainsi au score et obtient un précieux match nul (1-1). Le PSG se trouve déjà en difficulté après deux journées.