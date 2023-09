PSG : Luis Enrique évoque le trio Dembélé-Kolo Muani-Mbappé

Avec le recrutement de Kolo Muani, le PSG tient un trio d’attaque infernal en plus de Mbappé et Dembélé.

Le Paris Saint-Germain est en déplacement à Lyon, dimanche, dans le cadre de la quatrième journée du championnat de France. En prélude à ce choc, l’entraîneur des Rouge et Bleu s’est présenté en conférence de presse, ce samedi 2 septembre 2023. Occasion pour le technicien espagnol de parler du nouveau trio offensif du club francilien composé uniquement de Français.

Luis Enrique veut relever un défi

Interrogé en conférence de presse sur le trio offensif composé des deux nouvelles recrues, notamment Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, en plus de Kylian Mbappé, l’ancien sélectionneur de l’Espagne s’attend à un défi personnel qu’il entend relever avec brio.

"Nous avons des options infinies, avec des internationaux, des jeunes, de la qualité. C'est sûr que si les joueurs se connaissent bien, c'est mieux. Avec le staff, on va travailler à trouver les meilleures associations. Je prends cela comme un défi personnel à relever", a-t-il déclaré.

L'article continue ci-dessous

Par ailleurs, le technicien espagnol apprécie la polyvalence de son nouvel attaquant venu de l’Eintracht Francfort au dernier moment du mercato. Ce dernier a signé officiellement jusqu’en 2028 avec le PSG. "C'est un joueur qui peut jouer dans toutes les positions devant, à la fois en pointe et comme ailier. J'aime les joueurs polyvalents. C'est un grand renfort, qui plus est Français et Parisien. Je suis très content, ça ajoute de la concurrence", a-t-il poursuivi.

Ayant réussi à avoir les profils demandés à ses dirigeants, Luis Enrique s’estime satisfait pour un mercato accompli. A lui donc de jouer le rôle du bon manager pour faire les beaux temps sur les bancs parisiens.

"C'est clair que je suis satisfait. C'est un mercato exceptionnel. Le président et la direction sportive avec Luis Campos ont été merveilleux. Ce ne pouvait pas être un meilleur mercato. Toutes mes demandes ont été satisfaites. Chaque poste est doublé, maintenant c'est aux joueurs et au staff de rendre la confiance accordée par le club", se réjouit le nouvel entraîneur du club de la capitale française.