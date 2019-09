Lyon-PSG (0-1) - Le PSG douche l'OL au bout du suspense

Le Paris Saint-Germain s'est imposé ce dimanche soir sur la pelouse de Lyon grâce à une réalisation tardive de Neymar (1-0).

C'était le choc de cette 6e journée de . Un match dans lequel les deux équipes ont mis beaucoup d'intensité, dans la foulée d'une semaine de , et cela a souri aux joueurs de Thomas Tuchel au Groupama Stadium (1-0).

Dans une première mi-temps particulièrement vivante, aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence. Côté parisien, Angel Di Maria et Neymar, alignés dans le trio offensif, combinaient régulièrement pour mettre la défense rhôdanienne en danger. Mais le premier à se mettre en évidence était finalement Choupo-Moting, qui profitait des nombreuses absences pour être titularisé en pointe (12e).

Les Lyonnais, positionnés bas sur le terrain dans un système inédit cette saison en 3-5-2, procédaient en contre grâce notamment aux qualités de percussion de Jeff Reine-Adelaïde, une nouvelle fois très remuant au milieu. Mais malgré plusieurs tentatives notamment par Dembélé (20e) ou Depay (23e), ils ne parvenaient pas à cadrer et inquiéter Keylor Navas.

Au fil des minutes la maîtrise parisienne s'accentuait et les Lyonnais peinaient à conserver le ballon. Mais Anthony Lopes répondait présent devant Neymar, bien trouvé dans la surface par Di Maria (22e), puis sortait en corner un coup-franc du même Brésilien avant la pause (40e). Pas de but au retour aux vestiaires malgré un total de 20 tirs (record cette saison en pour une première période).

L'article continue ci-dessous

Neymar encore détonateur

La physionomie de la rencontre ne changeait pas en seconde période et Paris continuait de mettre la pression sans parvenir à trouver la faille. Et ce malgré l'accumulation des centres et des corners. C'est d'ailleurs sur l'une de ces phases arrêtés qu'Abdou Diallo plaçait sa tête au-dessus (58e).

Si le rythme ne baissait pas, les occasions franches n'étaient guère nombreuses dans cette seconde période malgré quelques incursions de part et d'autre. À la suite d'un une-deux avec Choupo-Moting Di Maria frappait au-dessus en angle fermé (72e). C'est finalement une bis repetita à laquelle les supporters présents en tribune auront pu assister. Alors que l'on semblait une nouvelle fois se diriger vers un score nul et vierge, Neymar a réalisé un nouvel exploit individuel dans la surface lyonnaise pour battre Anthony Lopes et donner la victoire aux siens.

Dembélé trouvait ensuite Thiago Silva sur sa route avant que la grosse frappe de Youssouf Koné ne fuit le cadre (90e). Quatrième match consécutif sans victoire pour les hommes de Sylvinho, qui pointent à la dixième place avec huit points. Les Parisiens en comptent déjà sept de plus et sont plus que jamais cette saison leaders du championnat.