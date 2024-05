Lyon - Paris SG (F) : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les équipes féminines du Paris Saint-Germain et de l’OL s’affrontent, vendredi, à l’occasion de la finale de la D1 Arkema. Les dernières infos ici.

Les rideaux tomberont sur la première division féminine française, ce vendredi 17 mai, pour le compte de la saison sportive 2023-2024. Le duel s’annonce alléchant entre deux équipes colossales, notamment l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, qui se donnent rendez-vous au Groupama Stadium.

Paris veut mettre fin à la domination olympienne

Solide équipe féminine de la première division française, l’Olympique Lyonnais accorde son hospitalité à son homologue du Paris Saint-Germain pour le compte de la finale de la D1 Arkema. Ce sera la sixième rencontre entre Lyonnaises et Parisiennes cette saison avec quatre victoires et un match nul en faveur des Olympiennes. Les joueuses encadrées par Sonia Bompastor veulent écarter le PSG pour conserver leur trophée. Plus titrées, les Lyonnaises visent le 17e trophée en la matière.

De l’autre côté, le Paris Saint-Germain vise le deuxième trophée de son histoire. Vainqueur de l’OL en 2021 pour s’adjuger son unique titre, le club francilien veut rééditer l’histoire afin d’écarter l’OL qui l’a battu à quatre reprises cette saison. Après avoir perdu en finale contre l’OL les deux dernières années, Paris veut profiter de cette finale pour mettre fin à la domination de l’équipe lyonnaise, qui remporte le championnat depuis 2007 (sauf en 2021).

Le match s’annonce difficile pour le Paris Saint-Germain, qui a perdu 10 finales du championnat contre l’Olympique Lyonnais. D’ailleurs, c’est difficilement que les femmes dirigées par l’entraîneur Jocelyn Prêcheur ont battu le Paris FC en demi-finale (3-3, t.a.b 5-4) le weekend écoulé. Contrairement à l’OL qui a étrillé le Stade de Reims (6-0) à cette étape de la compétition.

Horaire et lieu de match

Lyon – PSG (F)

Finale D1 Arkema

Lieu : Groupama Stadium

A 21 heures française

Les compos probables du match Lyon – PSG (F)

OL : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Bacha - Horan, Egurrola, Van de Donk - Diani, Dumornay, Majri

PSG : Kiedrzynek - Samoura, Gaetino, De Almeida - Vangsgaard, Geyoro, Groenen, Karchaoui- Baltimore- Katoto, Chawinga

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon – PSG (F)

La rencontre entre les équipes féminines de l’Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain sera à suivre ce vendredi 17 mai 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ Sport 360. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal, ainsi que sur le service DAZN.