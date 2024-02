Lyon - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais reçoit l’OGC Nice en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, ce vendredi soir. Les dernières infos ici.

La semaine étant marquée par le retour des compétitions européennes, la Ligue 1 française aborde sa 22e journée ce vendredi. En ouverture à cette échéance, l’Olympique Lyonnais accorde son hospitalité à l’OGC Nice. Un duel plus ou moins déséquilibré vu la position des deux formations au classement du tableau.

Nice en quête de rebond, l’OL pour confirmer sa bonne forme

Après un mercato hivernal convaincant à la suite d’une première phase chaotique, l’Olympique Lyonnais (13e, 22 points) est en train de retrouver ses marques. Les Gones ont pu faire signer Lucas Perri (gardien), Adryelson (défenseur), Nemanja Matic (milieu), Orel Mangala (milieu), Malick Fofana (milieu), Saïd Benrahma (ailier) et Gift Orban (avant-centre) cet hiver. Les protégés de Pierre Sage sont très confiants avant la réception des Aiglons. Leurs trois dernières sorties ont été couronnées de victoires, notamment face à l’OM (1-0), Lille en Coupe de France (2-1) et Montpellier (1-2) récemment.

Dauphin du Paris Saint-Germain (1er, 50 points), l’OGC Nice (2e, 39 points) qui évolue en dent de scie depuis le début de la nouvelle année, va tenter de confirmer face aux Gones, ce vendredi. Les hommes de Francesco Farioli ont été battus par l’AS Monaco (2-3) lors de la récente journée du championnat de France. Ce déplacement au Groupama Stadium est une occasion pour provisoirement réduire l’écart avec le PSG. Pour leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, les Aiglons comptent trois victoires, un match nul et une défaite.

Horaire et lieu du match

Lyon – Nice

22e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 21 heures française

Les compos probables du match Lyon - Nice

Lyon : Lopes – Kumbedi, Mata, Caleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matic, Mangala – Nuamah, Lacazette, Cherki

Nice : Bulka – Lotomba, Todibo, Rosario, Bard – Thuram, Ndayishimiye, Sanson – Laborde, Guessand, Louchet

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon - Nice

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice sera à suivre ce vendredi 16 février 2024 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.