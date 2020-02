Lyon, Lopes redoute Cristiano Ronaldo

Le portier de l'OL Anthony Lopes redoute son compatriote avant le match face à la Juve..

Le moment est venu pour l'OL de se jauger face à l'une des meilleures équipes d'Europe, la Turin. Une Juve nantie d'un certain Cristiano Ronaldo.

PSG, Di Maria pourrait battre le record de passes décisives en Ligue 1

Son compatriote Anthony Lopes redoute particulièrement l'ancien madrilène comme il l'a confié en conférence de presse :

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

« C’est le capitaine et un très grand joueur. Il se donne à fond pour le groupe, qu’il essaie de mettre dans les meilleures dispositions sur le terrain et en dehors. J’ai eu la chance de le côtoyer. C’est un capitaine et une personnalité assez extraordinaires, un grand homme. J’ai pu le connaître dans les grandes compétitions, l’Euro ou le Mondial, où des liens se créent obligatoirement et faire ce qu’il fait au quotidien est assez incroyable. La victoire à l’Euro-2016 a été le fruit d’une grande osmose et d’une belle entente. Il est très professionnel. Les joueurs d’aujourd’hui s’inspirent beaucoup de lui ».

D'un point de vue personnel, le portier rhodanien aura beaucoup à faire face à une telle menace :

« Quand on joue le Barça ou la Juve, le danger vient de partout. Tous les yeux se tourneront vers Ronaldo, notamment des tribunes. Mais ce sera un collectif face à un autre. Surveiller un seul joueur serait un mauvais choix de notre part car avec les joueurs extraordinaires qui sont autour de Cristiano, le danger peut vraiment venir de partout. Les joueurs tels que Ronaldo peuvent faire la différence individuellement mais aussi bien faire jouer leurs partenaires. Ils peuvent faire gagner un match tout seul ou collectivement. Il faudra être prêt, à 200% au coup d’envoi ».