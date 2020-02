PSG, Di Maria pourrait battre le record de passes décisives en Ligue 1

Marvin Martin, auteur de 13 passes décisives à moment de la saison en 2010-2011 avec Sochaux avait terminé la campagne à 17 passes décisives. Le Parisien Angel Di Maria en a déjà 14.

14 - Most assists after 26 matchdays of a season in since Opta collects its data (2006/07):



🇦🇷 Angel Di Maria - 14 this season



🇫🇷 Marvin Martin - 13 in 2010/11



🇧🇷 Neymar - 12 in 2017/18



Specialist.

🎯 pic.twitter.com/weY7r1qlPP