Lyon - Lens : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

L'Olympique Lyonnais va accueillir le RC Lens lors de la 23ème journée de Ligue 1, un duel très important pour les deux formations. Le club rhodanien est toujours convalescent. Si Laurent Blanc a redonné sa chance à certains jeunes comme Bradley Barcola et Rayan Cherki, les Lyonnais restent néanmoins irréguliers en Ligue 1. L'OL rêvent cependant secrètement d'une remontada en Ligue 1.

En face, les Artésiens ne sont pas très bien depuis quelques sorties. Les Sang et Or ont lâché pas mal de lest en 2023. Défaits par Nice à domicile (0-1), les Nordistes ne se sont pas relancés que ce soit face à Troyes ou contre le FC Lorient. L'écart est ténu avec l'AS Monaco désormais au classement.

Les cinq derniers matchs :

OL : 2 victoires



Match nul : 2 matchs nuls



RC Lens : 1 victoire

Sur quelle chaîne voir Olympique Lyonnais VS RC Lens ?

Chaîne : Canal+ Foot



Heure de diffusion : 20h45

Streaming : À suivre sur les services de Streaming de Canal+

La composition probable de l'Olympique Lyonnais VS RC Lens

XI de départ : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lovren, Lukeba - Lepenant, Tolisso, Caqueret - Lacazette, Barcola

La composition probable du RC Lens vs Olympique Lyonnais

XI de départ : Samba - Le Cardinal, Gradit, Danso, Medina, Machado - Adbul Samed, Fofana - Pereira da Costa, Openda, Sotoca