Dortmund, Haaland "relax" et "heureux" après son triplé

Le nouveau buteur du Borussia Dortmund Erling Haaland a savouré des débuts historiques après avoir signé un triplé pour sa première.

Face à Aubsbourg et alors que son équipe était menée, Haaland est sorti du banc en seconde période pour marquer trois buts en 20 minutespour permettre à Dortmund de s'imposer 5-3.

Mercato, Lautaro Martinez n'ira pas au Barça

L'article continue ci-dessous

La recrue de 20 millions d'euros en provenance de en janvier, avait remplacé Lukasz Piszczek après 56 minutes de jeu et a marqué avec son deuxième ballon 183 secondes plus tard avant de réaliser un triplé.

"Ce fut une bonne journée, je suis juste heureux. Je suis actuellement très détendu, je ne sais pas non plus pourquoi", a déclaré le joueur à Sky, lui qui était également lié à et au avant de rejoindre Dortmund.

"Les statistiques sont plutôt bonnes. J'ai de bonnes personnes autour de moi à Dortmund, d'excellents coéquipiers, c'est un club fantastique. Je peux rire aujourd'hui, c'est la chose la plus importante." Haaland est devenu le premier joueur de Dortmund à marquer un triplé à ses débuts depuis Pierre-Emerick Aubameyang en 2013. L'international norvégien a marqué 28 buts en 22 matches toutes compétitions confondues pour Salzbourg au premier semestre 2019-2020.