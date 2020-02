Lyon, Face à la Juve, Cornet a envie de "se transcender"

L’OL va devoir sortir le grand jeu face à la Juve et Maxwel Cornet estime son club parfaitement capable de faire un résultat.

L’Olympique Lyonnais se prépare à accueillir la Turin, ce mercredi, en 8e de finale aller de la et Maxwel Cornet a hâte.

Il estime notamment que l'OL pourra compter sur sa capcité à se transcender comme les Rhodaniens l'avaient montré face à (succès 2-1 à l’Etihad Stadium et un nul 2-2 à ).

"Peut-être que dans ces grands matchs, on se met tout simplement au niveau de l’adversaire. C’est peut-être aussi l’engouement autour de la compétition, la musique de la Ligue des champions. On a tous envie de jouer ce genre de matchs, de se transcender et de donner le meilleur de soi-même. Face aux grosses équipes, on a tous envie de briller.", a confié le joueur lyonnais à RMC Sport.