ENTRETIEN - Sonny Anderson : "Il ne faut pas que l'OL se perde à vouloir contrer le jeu du Barça"

Alors qu'il a porté les deux maillots, Sonny Anderson estime que l'exploit est réalisable pour l'Olympique lyonnais. À certaines conditions.

Quel est le premier souvenir qui vous revient lorsque vous pensez au match de 2001 face au Barça ?

Sonny Anderson : Plusieurs choses me viennent à l’esprit. Déjà le match avait été reporté en raison des attentats du 11 septembre donc le contexte était particulier. Ensuite je n’avais pu jouer qu’une mi-temps à peine parce que j’étais blessé. Je me souviens que tout le stade m’avait applaudi et ça m’avait fait chaud au coeur. Ensuite, forcément, je pense au double arrêt de Greg (Coupet).

Parlons de cet arrêt qui dépasse l’entendement, comment l’aviez-vous vécu ?

C’était un geste exceptionnel qu’on ne peut même pas expliquer. Je me souviens que Claudio (Caçapa) essaye de lui faire une passe alors qu’il est au duel avec Rivaldo. Greg enlève ce ballon de la tête et arrive à se relever directement pour faire un deuxième arrêt. C’est un geste qui a marqué tout le monde, même les supporters du Barça et tout le monde au Camp Nou. Dix-huit ans plus tard les deux équipes s’affrontent et en Espagne tout le monde en parle encore.

Vous avez vu beaucoup de choses durant votre grande carrière, où se place cet arrêt dans la hiérarchie des gestes incroyables dont vous avez été témoin ?

Je le place très très haut. J’ai vu beaucoup beaucoup d’arrêts en tant qu’attaquant mais celui-là est juste dingue. Il faut le réflexe d’y aller avec la tête alors que ça n’a pas de sens de faire ça, même si c'est une passe en retrait. Après le match j’en avais parlé avec lui, il nous disait que c’était un réflexe, comme ça, sans réfléchir. C’est l’instinct et c’est pour ça qu’on ne peut pas l’expliquer. Derrière le ballon vient taper la barre, le scénario est fou. Le ballon revient sur Rivaldo et Greg est déjà debout puis plonge du bon côté. C’était extraordinaire.

Il faudra des gestes de ce genre pour espérer quelque chose face au Barça de Lionel Messi ?

Oui, d’autant qu’ils devront faire sans Fekir au match aller et ce n’est pas la même chose. Après, l’OL est toujours présent contre les gros. Je n’ai pas vraiment d’inquiétude, ils sont capables de monter leur niveau de jeu en fonction de l’équipe qu’il y a en face. Je pense qu’ils vont faire un gros match.

"S’il y a une désorganisation dans le pressing face au Barça, tout s’effondre"

Est-ce fou de penser que cet OL là peut sortir le Barça ?

Non, c’est réalisable. Mais il ne faut pas qu’ils se perdent à analyser et vouloir contrer le jeu du Barça parce que c’est trop compliqué. Il faut qu’ils jouent avec ce qu’ils ont dans le coeur comme ils ont fait contre Manchester City ou le PSG. Qu’ils n’aient pas peur d’attaquer, de penser que leurs qualités offensives peuvent faire la différence.

Même sur le match aller, alors qu'ils devront faire sans Nabil Fekir ?

Oui parce qu’ils ont déjà montré qu’ils pouvaient jouer sans lui. Après, il faudra voir dans quelle animation, avec quel système de jeu parce qu’ils auront plusieurs options. Quoi qu’il en soit, il faudra que tout le monde soit dans le même tempo. S’il y a une désorganisation dans le pressing face au Barça, tout s’effondre. S’ils ne sont pas ensemble, ils vont passer leur temps à courir après le ballon et ça fera très mal.

Sur qui ou sur quoi devront-ils s’appuyer pour faire la différence ?

Il ne faudra pas attendre d’un joueur qu’il fasse la différence, il faudra se reposer sur tout le collectif. La clé sera de récupérer le ballon haut et d’aller vite vers l’avant. Je vois jouer le Barça tous les week-ends pour beIN Sports et ils n’aiment pas défendre sur des joueurs qui vont vite vers l’avant avec le ballon au pied comme Traoré ou Memphis. Même Ndombélé qui porte le ballon peut leur faire mal s’il les oblige à défendre en reculant.

Que pensez-vous du duo qu’il forme avec Houssem Aouar ? La paire a-t-elle les moyens de dominer dans l’entrejeu ?

Il faudra voir s’ils ne sont que tous les deux, déjà. Leur duo fonctionne bien parce que leurs qualités sont complémentaires. Aouar ne récupère pas beaucoup de ballons mais il se place toujours bien et joue constamment vers l’avant. L’un fait avancer son équipe par la passe, l’autre balle au pied. Ils ont les armes pour inquiéter le Barça. La difficulté sera dans les phases de transition et ce sont eux qui devront les assurer. Le Barça n’aime pas ce genre de joueurs quand ils mettent beaucoup de rythme et d’intensité.

Bruno Genesio avait trouvé la bonne formule tactique face à Manchester City, l’OL peut-il mettre en échec le Barça sur ce plan ?

La tactique est toujours importante, surtout face à une équipe qui exige de vous la plus grande rigueur. Il faudra trouver l’équilibre entre ne pas se jeter et mettre toute l’envie nécessaire. Le Barça sera à 100%, l’OL devra être à 150% pendant 90 minutes parce qu’ils vont faire face à une meilleure équipe que City. Pour moi ce n’est pas la même qualité de jeu malgré tout ce qu’apporte Guardiola. Et la différence fondamentale, c’est qu’il s’agit d’un match éliminatoire et ce n’est jamais la même chose.

Propos recueillis par Julien Quelen.