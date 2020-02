Lyon, Aulas défend son équipe et fait une allusion à l'OM

Suite au nul de l'OL à domicile contre Amiens (0-0) lors de la 23e journée de Ligue 1, Jean-Michel Aulas a lancé une allusion à l'OM.

Après le nul de l'OL contre Amiens (0-0) mercredi soir dans le cadre de la 23e journée de , qui est intervenu après un revers à Nice (2-1), Jean-Michel Aulas est intervenu.

Le président lyonnais est monté au créneau pour défendre son équipe. "Plus d'objectivité pour notre OL, encore à l'honneur avec le partenariat signé avec Emirates. Nous sommes sixièmes de contre 17e le 19 octobre (moment de la nomination de Rudi Garcia ndlr). Nous sommes qualifiés dans toutes les compétitions masculines et féminines, en règle avec le fair-play financier, contrairement à d'autres qui chantent très fort en ce moment!", a tonné le président rhodanien, avec ce qui semble être une allusion à l'OM.

Marseille, deuxième de Ligue 1 et qui traverse une grave crise économique, semble en effet visé par les propos du cacique rhodanien. Le président de l'OL évoque ensuite les objectifs de son club, qui affronte le PSG de la 24e journée de Ligue 1 dimanche avant de défier l'OM en :

"Nous croyons toujours en notre objectif initial: le podium est à sept points et il reste encore 15 matchs de Ligue 1, nous sommes en compétition partout avec cinq blessés majeurs de longue durée, on travaille sérieusement et ne vous en déplaise, on sera là", a-t-il dit.