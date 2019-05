Lyon, Aulas confirme "un bon de sortie" pour Nabil Fekir

Le président de Lyon est heureux que son équipe ait fini sur une bonne note la saison et a évoqué le marché des transferts.

Nabil Fekir, Tanguy Ndombele, Memphis Depay..., l'Olympique Lyonnais risque de devoir batailler cet été pour conserver l'ensemble de ses meilleurs joueurs. Alors que Goal informait ce vendredi une première offre de pour Moussa Dembélé, Ferland Mendy est quant à lui désiré par le selon la presse espagnole, tandis que Tanguy Ndombele, Memphis Depay et Nabil Fekir conservent une belle cote à l'étranger.

Ce dernier aurait déjà dû quitter le club rhodanien l'été dernier. Pour rappel, Nabil Fekir était sur le point de rejoindre , mais finalement le transfert est tombé à l'eau dans les derniers instants alors que l'international français avait passé une visite médicale peu concluante. Après la victoire face à Nîmes en clôture de la , au micro d'OL TV, Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois ouvert la porte à un départ de son capitaine, mais entend conserver ses autres cadres.

"On va aussi travailler sur les recrutements. On se bagarre pour essayer de perdre le moins de joueurs possibles. J’ai dit qu’il n’y en aurait pas plus de deux. Nabil Fekir est en dehors car il a déjà un bon de sortie. On va se renforcer c’est certain. On va en discuter très posément avec Juninho et Sylvinho. Il faut repartir tous ensemble. Je félicite Florian Maurice pour le bon travail réalisé. On aura un beau trio la saison prochaine. On va essayer de bien faire le travail", a expliqué le président de l'OL.

Jean-Michel Aulas est heureux d'avoir fini sur une bonne note : "Beaucoup d’équipes ont perdu ici. C’était difficile. Tout le monde imaginait une fin qui aurait été triste. On ne voulait pas perdre. On avait envie de gagner et les joueurs ont réussi à renverser le match. La saison se termine bien. On termine avec 72 points. Je suis satisfait de cette 3e place. Bruno termine avec une victoire, c’est important. Même si j'ai le coeur gros de quitter Bruno Genesio, on va basculer dans une autre dimension pour la saison prochaine".

"On va essayer de donner ce qu’un certain nombre de supporters attendait. Mais ce que j’imaginais aussi il y a quelques années avec l’arrivée de Juninho et un état d’esprit brésilien. C’est surtout la référence d’une belle époque à l’Olympique Lyonnais. On pourra travailler directement avec les dirigeants qui arrivent les jours prochains. On va repartir tous ensemble à l’assaut des premiers. On termine avec 72 points à 3 points de . Je suis satisfait de cette 3ème place", a conclu le président de l'OL.