Lyon, Aulas : "Benzema a signé au Real Madrid pour une offre inférieure à celle de Manchester United"

Le président de l'OL a fait des révélations sur le départ de l'attaquant français au Real Madrid et a ouvert la porte à un retour.

Karim Benzema fait les beaux jours du depuis plus de dix ans maintenant. Si tout n'a pas toujours été rose entre l'attaquant français et le club merengue, l'ancien avant-centre de l'OL s'est toujours battu pour gagner sa place et a réussi à faire partie de l'immense histoire du Real Madrid. Membre important de la BBC aux côtés de Bale et Cristiano Ronaldo, Karim Benzema marche sur l'eau depuis le départ du Portugais.

L'attaquant français a pris une autre dimension et est parvenu à prouver qu'il pouvait marquer de nombreux buts, ce qu'il ne faisait pas lorsque le quintuple Ballon d'Or était à ses côtés. Karim Benzema a toujours eu une relation privilégiée avec Florentino Pérez, grand fan de son attaquant. Et il faut dire que Karim Benzema aurait pu ne jamais jouer au Real Madrid. En effet, au micro de beIN Sports, Jean-Michel Aulas a révélé que était également intéressé par l'attaquant tricolore et avait formulé une meilleure offre.

"S'il y a une possibilité de faire revenir Karim..."

"Quand Karim Benzema a été sollicité pour partir de l'Olympique Lyonnais, nous avions deux offres : Manchester United et le Real Madrid. Et Karim Benzema, comme Nabil Fekir l'a fait l'été dernier, est venu me voir, c'est là où les relations de confiance jouent, et il m'a dit : 'Président, mon rêve c'est de jouer pour le Real Madrid'. Et il est parti au Real Madrid pour un prix inférieur à l'offre que nous avions de Manchester United", a admis le président de l'OL.

Jean-Michel Aulas n'a pas fermé la porte à un retour de Karim Benzema dans le futur : "Ce serait possible si lui y trouvait son compte. On avait discuté avec Karim Djaziri (l'ancien agent de Benzema) l'année dernière. Bon, il y a eu ensuite un certain nombre de changements au Real, où il a un statut immense. Ce n'est pas possible à l'instant T. Mais si demain ou après-demain, il y a une possibilité de faire revenir Karim...".

Aujourd'hui âgé de 31 ans, Karim Benzema semble dans la meilleure forme de sa carrière sur le plan individuel. L'attaquant français n'a jamais autant marqué depuis qu'il est au Real Madrid et semble s'épanouir pleinement sous les ordres de Zinedine Zidane. Un retour dans son club formateur n'est bien évidemment pas à l'ordre du jour pour le moment, mais le message est passé et Karim Benzema sait que s'il le désire, il pourra revenir et terminer sa carrière à l'OL.