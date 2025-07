Luka Modric, les adieux déchirants

La légende du Real Madrid, Luka Modric, a fait ses adieux au club avant son transfert annoncé à l'AC Milan, en publiant un message émouvant sur les réseaux sociaux.

Modric, après avoir gravé son héritage à jamais à Madrid, a publié un message d'adieu sincère au club où il a passé 13 ans, déclarant que les Merengues resteront « sa maison pour toujours ». Le Croate devrait finaliser son transfert à l'AC Milan avant la saison 2025-26.





Modric a rejoint Madrid en 2012 en provenance des Spurs et a été élu pire recrue de la saison dans un sondage organisé par Marca. Cependant, son talent magique au milieu de terrain et ses innombrables moments emblématiques, tels que son tir puissant à Old Trafford contre Manchester United lors de sa première saison, sa passe décisive pour le but immortel de Sergio Ramos « 92:48 » contre l'Atlético Madrid lors de la finale de l'UCL 2014, ainsi que ses performances décisives qui ont permis au Real Madrid de remporter sa 14e Ligue des champions en 2022, lui ont permis d'atteindre le statut de légende au Santiago Bernabeu, qu'il quitte en tant que joueur le plus titré de l'histoire du club avec 28 titres.

Sur Instagram, Modric a publié une série de photos, depuis son premier jour où il a été présenté comme joueur du Real Madrid jusqu'aux six glorieuses campagnes qui ont abouti à la victoire en Ligue des champions. Il a écrit : « Ma maison depuis 13 ans. Ma maison pour toujours. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. »









Modric est à la fois le plus vieux buteur de l'histoire du Real Madrid et le plus vieux joueur à avoir jamais joué pour l'équipe. Il est également le deuxième joueur non espagnol à avoir disputé le plus de matchs pour le club avec 597 rencontres, derrière le Français Karim Benzema, qui a joué 648 matchs pour les Merengues. Au total, Modric quitte le club en tant que neuvième joueur ayant disputé le plus de matchs pour le Real Madrid.