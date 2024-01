Luka Modric encore plus riche grâce à un procès

La star du Real Madrid, Luka Modric, a gagné un procès contre le fisc espagnol, ce qui lui a permis de récupérer une somme de 3,5 millions d'euros

3.5M€, ce n'est pas négligeable, même pour un joueur de la stature de Luka Modric. Le joueur de 38 ans avait été accusé de fraude par le fisc, mais avait plaidé son innocence. L'affaire remonte à son départ de Tottenham Hotspur en 2012, lorsque le bureau des impôts a affirmé que sa résidence fiscale se trouvait en Espagne, alors que Modric soutenait qu'elle se trouvait au Royaume-Uni.

Le problème initial concernait ses revenus de 1,6 million d'euros provenant du Real Madrid, mais un montant supplémentaire de 1 million d'euros a également été exigé en 2013 et 2014 pour des paiements effectués à des agents, que le bureau des impôts considérait comme étant au nom du joueur.

Modric a également été condamné à payer une amende de 900 000 euros en plus des 2,6 millions d'euros qui lui étaient dus, mais le juge a donné raison au capitaine croate. El Mundo l'a rapporté, et le vétéran devient le dernier à se battre avec les autorités fiscales espagnoles, suivant une longue lignée de footballeurs de haut niveau du Real Madrid et du FC Barcelone.