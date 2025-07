Luka Modric, c'est confirmé

Paris Saint-Germain vs Real Madrid

La légende du Real Madrid, Luka Modric, disputera mercredi soir ce qui pourrait être son dernier ou son avant-dernier match avec les Merengues, lors de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs contre le Paris Saint-Germain.

Le joueur de 39 ans avait jusqu'à présent refusé d'annoncer sa prochaine destination, mais celle-ci a désormais été rendue publique



Le milieu de terrain croate a fait ses adieux émouvants au Santiago Bernabeu en mai dernier, lors du dernier match de la saison, aux côtés de Carlo Ancelotti. Le vétéran a été titulaire jusqu'à ses deux dernières saisons au club et restera sans doute dans les mémoires comme le meilleur milieu de terrain que le Real Madrid ait jamais connu. Sa prochaine destination sera l'AC Milan, où il devrait signer un nouveau contrat d'un an, avec une option pour une saison supplémentaire.



Le manager de l'AC Milan, Massimiliano Allegri, a désormais confirmé que Modric signera cet été, une fois ses obligations avec le Real Madrid terminées. Le contrat de Modric a été prolongé jusqu'à la fin du tournoi, mais il sera ensuite libre de tout engagement.

L'article continue ci-dessous

« Nous attendons Luka Modric. Il arrivera en août. C'est un joueur important et extraordinaire. Il n'a pas besoin d'être présenté », a expliqué Allegri à Marca.





« Au milieu de terrain, nous aurons lui, Ricci, Loftus-Cheek – qui, je pense, pourrait être très important –, Bondo et maintenant Musah. Nous jouerons avec trois milieux de terrain et nous adapterons notre formation en fonction des caractéristiques des joueurs », a-t-il poursuivi le jour de sa deuxième présentation à Milan.





Une partie de l'opinion publique continue de penser que les Merengues pourraient avoir besoin d'un renfort au milieu de terrain, l'absence de Toni Kroos et, de plus en plus, celle de Modric se faisant sentir. Bien que le fonctionnement du milieu de terrain se soit amélioré depuis l'arrivée de Xabi Alonso, le milieu de terrain allemand a déclaré qu'il aurait besoin d'un profil différent dans son équipe.