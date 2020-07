Luka Elsner : "Aider Amiens à prendre sa revanche"

Toujours entraîneur d'Amiens, relégué en Ligue 2 suite à l'arrêt définitif de la saison 2019-20, Luka Elsner prépare la reconstruction des Picards.

Si l'arrêt définitif de la saison 2019-20 de a été un acte symbolique dans la crise liée à la pandémie de coronavirus en , celui-ci a fait des dégâts. Principale victime de cette décision jugée précipitée par beaucoup ? L' , 19ème au moment des faits, et donc relégué en . Cruel.

"On veut constituer une équipe avec plus de caractère"

Luka Elsner, entraîneur des Picards, s'est confié longuement dans un entretien exclusif accordé à Onze Mondial, l'occasion pour le technicien d'en dire plus sur les contours d'une reconstruction qui, d'emblée, s'annonce compliquée. "Il nous reste quelques certitudes concernant la constitution de l'effectif pour la . Nous avons quand même des joueurs sous contrat et qui pour certains vont être amenés à rester avec nous", a d'abord déclaré Luka Elsner, avant d'annoncer du mouvement.



Arrêt de la Ligue 1 - Rummenigge comprend la position d'Aulas

"Ils devraient créer le cœur de cette équipe en Ligue 2. Effectivement, nous avons attendu un petit moment pour connaître notre division et commencer le processus de recrutement. Nous avons déjà des discussions assez avancées sur les postes dont nous avons besoin. Dans les deux ou trois semaines à venir, nous allons accélérer", a ensuite ajouté l'entraîneur de l'Amiens SC, qui s'attend à un chamboulement de son effectif. Une conséquence obligatoire d'une descente en Ligue 2...

Plus d'équipes

"Oui, c'est normal de voir un renouvellement important. Je pense même qu'on l'aurait souhaité même si nous étions resté en . Il y avait une vraie volonté de renforcer l'équipe, de la rajeunir, de faire preuve de plus d'intensité, d'ambition, de volonté de progresser... On veut constituer une équipe avec plus de caractère et de répondant. Maintenant, on est dans une situation où il faudra aller vite pour ne pas rater le Top départ en Ligue 2 (...) On a un nouveau projet devant nous et nous souhaitons y aller avec des joueurs qui ont envie d'être là et d'aider Amiens à prendre sa revanche", a enfin déclaré Luka Elsner. Le début d'un parcours du combattant pour l'ASC.