Luis Suarez voulait rentrer en Uruguay

L'attaquant du Barça a sérieusement envisagé de retourner en Uruguay en décembre dernier.

Luis Suarez envisageait de quitter Barcelone pour revenir dans son premier club de Nacional lorsque Sebastian Abreu avait une chance de devenir entraîneur, selon ce que révèle ce dernier.

Nacional était sans entraineur à la fin de l'année dernière suite à la démission d'Alvaro Gutierrez et Abreu - qui a connu trois passages là-bas en tant que joueur - affirme qu'il était le principal candidat pour obtenir le poste.

À ce moment-là, il a conversé avec Suarez, qui a apparemment suggéré que le retour en était une possibilité réelle malgré le fait qu'il était parmi les joueurs les mieux payés d' et qu'il était engagé à Barcelone jusqu'en 2021. Abreu était coéquipier de Suarez dans l'équipe nationale entre 2007 et 2012 et l'attaquant du Barça avait apparemment exprimé un désir de retrouver avec "El Loco" une fois de plus.

"J'avais de réelles et pleines chances [d'être entraîneur du Nacional]", a-t-il déclaré à la radio uruguayenne Sport 890. "Et quand, à ce moment-là, après le 18 décembre, Luis était sur le point de venir, je lui ai dit: 'Écoutes, Lucho, ce n'est pas encore sûr, mais il y a peut-être une possibilité ... Quelle est ta situation? Que fait-on ?' Il a alors répondu: "Si tu deviens coaches, laisse-moi parler à Sofi (Sofia Balby, l'épouse de Suarez), à la famille. Je t'ai toujours dit que si vous étiez entraîneur, je pourrais revenir .""

Il a ajouté: "Retourner à Nacional était quelque chose qui a toujours motivé Luis, c'était un beau défi."