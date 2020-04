Luis Suarez adoube Lautaro Martinez

Lautaro Martinez continue d'être sur le radar de Barcelone pour la saison prochaine, malgré l'incertitude persistante autour du coronavirus.

L'une des principales raisons de la poursuite par Los Cules de l'Argentin de 22 ans est de trouver un remplaçant pour le vieillissant Luis Suarez. Mais en l'occurrence, Suarez lui-même a salué le talent de l'attaquant de l'Inter. "Lautaro a énormément progressé en jouant en ", a déclaré Suarez à Mundo Deportivo.

ENTRETIEN - Yoann Court (Brest) : "La santé passe avant tout"

"Il est un vrai n ° 9 avec des mouvements fantastiques. Il est important que notre club continue de chercher des joueurs qui veulent nous aider dans notre objectif de tout gagner." En parlant de son avenir avec les Blaugrana, Suarez n'a pas voulu entrer dans les détails, car il pense que ce n'est pas le moment de parler football.

Plus d'équipes

"J'ai un contrat et je compte honorer cela", a-t-il déclaré. "J'ai toujours eu de bonnes relations avec le club, et quand viendra le temps de parler, nous le ferons." Cela fait maintenant plus d'une semaine que les joueurs de Barcelone ont accepté de réduire leurs salaires de 70%. Suarez a expliqué pourquoi il avait fallu si longtemps pour prendre cette décision. "Il faut du temps pour tout régler, avec les avocats des joueurs, etc.", a-t-il déclaré.

L'article continue ci-dessous

"C'est pourquoi cela ne s'est pas produit immédiatement. Des choses ont été dites sur nous qui étaient injustes et fausses, et elles nous ont blessés. Ce qui est clair, c'est que chacun de nos joueurs voulait aider le club et aider ceux qui sont aux prises avec cette situation."